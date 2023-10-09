扳倒麥卡錫 蓋茨：非常值得、丟掉議員也不後悔

共和黨籍聯邦眾議員蓋茨表示，罷免眾院議長麥卡錫而遭挑戰，他認為非常值對，即使失去席次也不會後悔。（ Getty Images）

根據The Hill報導，佛羅里達州共和黨 籍聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)8日表示，雖然因為帶頭罷免 眾院議長麥卡錫 而遭到黨內同志挑戰，他還是認為非常值得，即使失去席次也不會後悔。

蓋茨應美國廣播公司(NBC)邀請參加「會見新聞界」(Meet the Press)節目，接受主持人韋克(Kristen Welker)訪問時，被問到為罷免麥卡錫付出的努力是否值得，他立即回答：「當然值得，我是為了我的選民而戰，我是為了確保美國不會走上金融崩盤的道路而戰。」

自麥卡錫和民主黨達成避免政府關門的協議後，身為前總統川普長期盟友的蓋茨就揚言要發動罷免麥卡錫，結果上周投票，眾院八位共和黨籍議員倒戈，和民主黨人一起投下贊成票，成功將麥卡錫拉下議長寶座，使得麥卡錫成為美國史上第一位被罷免的議長。

不過蓋茨的罷免行動，引發共和黨內部不滿，提議要將蓋茨除名；蓋茨受訪時表示：「他們想把我踢出國會？實在太瘋狂了。」並強調自己在選區贏得70%選票，是擁有高度民意基礎的國會議員。

蓋茨的選區由於有大批極右派支持者，大概暫時不需擔心自己的席次不保，但媒體報導指出，若眾院操守委員會(Ethics Committee)對由於進行調查，共和黨人可能趁機找到趕走蓋茨的藉口。

據了解，眾院共和黨人訂於本周舉行會議，選舉新議長，蓋茨表示相較於今年初議長選舉歷經五天15輪投票才選出麥卡錫，這次新議長選舉不會費時那麼久。

蓋茨強調：「我們不僅有確定的人選，而且還是兩位，我們有兩位非常受人尊敬的人選。」

目前已知，俄亥俄州共和黨籍聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)和路易斯安納州共和黨籍眾議員史卡利斯(Steve Scalise)皆是繼任議長的有力人選，但蓋茨受訪時，拒絕對任何人選明確表達支持之意。