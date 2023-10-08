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Netflix無廣告訂閱醞釀漲價 傳選在好萊塢復工數月後

編譯周芳苑／綜合7日電
影音串流媒體Netflix據說將在罷工結束後漲價。(美聯社)
影音串流媒體Netflix據說將在罷工結束後漲價。(美聯社)

一年多來在各業者漲價風潮下一直按兵不動的影音串流媒體業者Netflix也計畫跟進，待好萊塢演員罷工結束幾個月後提高無廣告服務的價格。

知情人士稱，Netflix內部正討論要針對全球好幾個市場漲價，但可能從美、加開始；漲價幅度、時機目前不得而知。Netflix拒絕置評。

過去一年，全美各大無廣告串流服務約漲價25%，主要是因為娛樂公司希望串流平台獲利，並引導顧客轉用便宜而有利潤的附廣告方案。

華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery)3日表示，其Discovery+串流媒體服務無廣告版本月費已從6.99元漲至8.99元，廣告支援平台月費維持4.99元。

串流媒體也開始考慮如何針對獨家節目(如體育直播)打造新的收費層級，以防人們放棄其核心產品離去。

知情人士透露，迪士尼正考慮在美國以外地區推出新的Disney+體育比賽直播；華納兄弟探索頻道將在Max串流服務添加體育直播，感興趣的訂戶每月將額外付費9.99元。

Netflix表現脫穎而出，過去一年在同業中唯獨未漲價，全力打擊密碼共享以增加收入；最近一次漲價是2022年1 月。

Netflix計畫待好萊塢編劇和演員罷工結束後漲價。

Netflix於7月在美停止月費9.99元的基本無廣告套餐，連帶使15.49元標準無廣告套餐與6.99元廣告套餐間價差拉大。

迪士尼串流媒體平台的無廣告服務Disney+、Hulu和ESPN+也將正式漲價，是去年秋季以來第二次漲價。 Peacock、Max、Paramount+和Apple TV+負責人先前也接連發布類似聲明。

娛樂業者在內容上投入巨資、另一方面為追求快速成長而壓低服務收費，導致損失數十億元，因而接連漲價。

Netflix 迪士尼 好萊塢

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