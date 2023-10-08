我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

「上班累到哭」跟隨CVS 華格林多間藥局9日起罷工

編譯俞仲慈／綜合7日電
CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)
CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，繼連鎖藥房CVS部分門市發動罷工之後，華格林(Walgreens)也有部分分店藥劑師等員工，9日將展開為期一到三天罷工行動。

上個月堪薩斯城(Kansas City)地區CVS門市藥劑師，在兩周內發動兩次罷工，有22家分店暫停營業，激發華格林員工也如法泡製。一名匿名員工透露，華格林全國9000家分店已有500多家員工表達支持並參加罷工的意願。

有華格林員工向CNN表示，業主依照每間分店員工名額制定營業績效，但實際上許多分店因為人手不足，員工經常忙到人仰馬翻。

多名華格林員工說：「有時到了晚上，因為撐不下去，我幾乎快哭出來。」還有一位藥劑師表示：「這種經營方式再過十年，對大家造成的傷害遠超過三天罷工。」

華格林公關總監恩格曼(Fraser Engerman)坦承員工的工作過量。 

CVS首席藥房主管沙哈(Prem Shah)透過內部備忘錄，因未能加速解決分店難題，向員工致歉並坦承：「在全美各地，藥房人員不足是一項普遍的問題。」CVS罷工策畫者透露，預定15日和沙哈舉行會談，尋求解決方案。

CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)
CVS和Walgreens兩大連鎖藥房員工都將進行罷工，抗議工作過量。(美聯社)

堪薩斯藥劑師協會(KPA)亞曼達‧艾普蓋特(Amanda Applegate)坦承，對國人而言，即使只是一天拿不到藥也是一場災難，但強調：「為了提供及時、有效且安全的處方藥，正是藥劑師罷工的原因。」並補充表示：「藥劑師身處這種環境，基本上就變成自動提款機，雇主鼓勵工作時數而非質量，就是發動罷工的原因。」

罷工

上一則

以巴衝突／50年來最大情報失誤 以色列籠罩失敗和羞辱

下一則

共和黨2眾議員 施壓白宮加強對中國的晶片禁令

延伸閱讀

美聯合汽車工會罷工出現進展 不擴大至其他工廠

美聯合汽車工會罷工出現進展 不擴大至其他工廠
美國史上最大規模 逾7.5萬醫療人員在多個州罷工

美國史上最大規模 逾7.5萬醫療人員在多個州罷工
美Q3車市報捷 通用、豐田亮眼

美Q3車市報捷 通用、豐田亮眼
史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)查緝中國籍無證客人數大增，某些學者憂心可能帶來國家安全威脅。(美聯社)

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

2023-10-04 10:49
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911