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藥局旺季面臨藥師荒 買藥、打疫苗避免2時段上門

記者胡玉立／綜合報導
連鎖藥房員工將進行罷工，消費者最好預做準備，以免健康受到影響。(美聯社)
連鎖藥房員工將進行罷工，消費者最好預做準備，以免健康受到影響。(美聯社)

秋季到來，民眾開始為預防感冒和流感向藥局尋求幫助；但各大藥局持續面臨藥劑師人手短缺和工作量過重等問題，並未解決；面對一年裡最繁忙的季節，許多藥房、尤其是大型連鎖藥局，仍然沒有足夠人手。

加州藥劑師協會前主席、南加州大學臨床藥學助理教授鄧理查(Richard Dang)表示，較大連鎖藥局通常每班只有一名藥劑師值班；這種薄弱的人力編制可能不易招到人手。

CVS發言人表示，公司致力解決藥劑師工作量大的擔憂，已採取多項行動，包括提供更多藥房資源在內。連鎖藥房華格林(Walgreens)前執行長布魯爾(Rosalind Brewer)6月曾表示，該公司第二季新增1000多名藥劑師職缺，但應徵者不足；公司正減少1100家藥局營業時間，預計年底前不會讓所有藥局恢復正常營業時間。

各藥局在秋季還面臨一些額外挑戰。許多客人要求接種新冠、流感和肺炎疫苗。聯邦官員也批准一種針對60歲以上人群的RSV病毒新疫苗。

連鎖藥房員工將進行罷工，消費者最好預做準備，以免健康受到影響。(美聯社)
連鎖藥房員工將進行罷工，消費者最好預做準備，以免健康受到影響。(美聯社)

午休甫結束、打烊前 藥師最忙碌

而在各藥局努力因應人手短缺和客戶大量需求的同時，多位藥劑師建議，顧客也可以協助改善整體情況。

在喬治亞州經營幾家獨立藥局的馬奎斯(Jonathan Marquess)建議，在預約疫苗接種時攜帶所有保險卡，尤其是現在的新冠肺炎疫苗要使用新保險。

鄧理查建議顧客避免在藥局午休後重新營業或打烊前出現，因為此時藥劑師和技術人員特別忙碌。專家也表示，提前打電話預約疫苗接種，也可讓藥局人員更早了解和衡量自己的工作量。

藥局 疫苗 加州大學

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