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電動車抵免 明年起可在購車時直接折價

編譯周芳苑／綜合6日電
聯邦政府為推廣電動汽車，明年起購買電動汽車可以當場抵稅，而不必等到翌年申報所得稅時再抵稅。(美聯社)
聯邦政府為推廣電動汽車，明年起購買電動汽車可以當場抵稅，而不必等到翌年申報所得稅時再抵稅。(美聯社)

從明年1月1日起，只要年收入與車輛條件合格，購買全新或二手電動車或油電混合動力車都能立即獲得政府提供的稅務抵免(credit)，直接降低車價。

包括今年購買電動車或混合動力車車主在內的合格買主，必須在申報聯邦所得稅時才能享稅賦優惠。

財政部6日稱，將針對購買合格新車、二手車的買主各提供7500 元、4000元即時抵免，可望有效降低消費者購車成本、進而藉由促銷電動汽車幫助汽車經銷商。

在涵蓋稅收抵免措施的「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)之下，買家可將抵稅額轉移給經銷商，明年1月1 日起適用；而且無論是否有欠稅，都可從經銷商那裡得到全額抵免。

不過，經銷商、車輛都必須符合法律所規定的指導方針，而且購買者收入設有上限。

針對經銷商，必須持有州或地方許可證才能提供稅收抵免、並且要在國稅局網站上註冊。官員表示，經銷商一旦提交銷售文件，大約72小時內可收到政府款項。

車輛方面，電動車或油電混合車必須在北美製造，而且SUV休旅車、貨車和卡車單價不得超過8萬元，轎車售價不得超過5萬5000元；二手電動車售價不得超過2萬5000 元。

至於買主收入也設有上限；單身、聯合申報者調整後總年收入各不得超過15萬元、30萬元，家庭戶主年收入不得超過22.5萬元。

買家必須在購車當年或前一年收入低於上限。政府稱，假如這兩年收入都超過上限卻獲得稅務抵免，報稅時必須退還這些抵免。

法規也對電池和零件製造設定要求，將影響買主是否有資格取得抵免。

財政部的指導方針仍需通過政府監管程序，其中包括公眾意見徵詢期。

今年前九個月，全美新電動車銷量較去年同期增加50.9%，電動車市占率微幅上增至7.5%；這段期間消費者共購買電動車87萬5798輛。

電動車 財政部 休旅

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