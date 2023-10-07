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9月均溫增加華氏1.7度 破83年來紀錄

編譯俞仲慈／綜合6日電
今夏氣溫升高，9月份高溫更創下83年來新紀錄。圖為華府9月出現罕見高溫。(歐新社)
今夏氣溫升高，9月份高溫更創下83年來新紀錄。圖為華府9月出現罕見高溫。(歐新社)

據美聯社報導，今年不但夏季高溫創紀錄，9月平均氣溫也比1991至2020年間同月均溫高出華氏1.7度(攝氏0.9度)，創下氣象紀錄83年來的最高增幅。

歐洲太空總署(European Space Agency)「哥白尼氣候變遷服務」 (Copernicus Climate Change Service，C3S)5日公布的氣候報告指出，今年9月全球平均氣溫為華氏61.48度(攝氏16.38度)，比2020年9月創下的舊紀錄又高出華氏0.9度(攝氏0.5度)，是氣候紀錄一項重大差異。

C3S主任卡洛·布翁坦波(Carlo Buontempo)強調：「確實令人驚訝，我們以往的紀錄，從未有任何一個月看過這種情況。」

該報告同時指出，今年1月至9月的全球氣溫，比1850年至1900年前工業化時期的均溫高出華氏1.7度，C3S副主任薩曼莎‧伯吉斯(Samantha Burgess)表示，地球即將出現有史以來最熱的一年。

倫敦帝國學院(Imperial College of London)氣象學者奧托(Friederike Otto)直言：「這已經不單是一個聳動的氣候統計數據，這是對人類和生態宣判死刑，因為會破壞所有資產、設施和作物收成。」

今夏氣溫升高，9月份高溫更創下83年來新紀錄。圖為路易斯安納州引發的野火。(美聯...
今夏氣溫升高，9月份高溫更創下83年來新紀錄。圖為路易斯安納州引發的野火。(美聯社)

2015年，世界各國為因應氣候暖化危機，同意將未來暖化程度限制在工業化前時期以來的華氏2.7度(攝氏1.5度)以內，但是近年來氣溫異常日趨頻繁，凸顯暖化危機已經到了危急的程度。

美國氣候學者傑西卡‧莫爾曼(Jessica Moerman)表示：「全球加速暖化是地球億萬年來從未見過的現象，再加上聖嬰(El Nino)現象影響，兩種因素加乘，結果只怕日益惡化。」

奧托也提出警告：「有鑑於化石燃料仍在持續開發，目前確實看不到盡頭，如果出現更多高溫新紀錄，人類和生態毫無喘息機會，也沒有時間復原。」

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