佛斯的劇作極簡風 停頓、沉默是拿手好戲

佛斯的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。(Getty Images)

今年諾貝爾 文學獎得主佛斯(Jon Fosse)的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。佛斯的劇作演出叫好又叫作，在歐洲文壇及戲劇界相當活躍，截止2019年已出版28個劇本、14部小說和9部詩集。

佛斯7歲時曾發生一次意外差點喪命，影響他日後寫作，大學時代學習比較文學、開始創作，第一部小說「紅、黑」於1983年出版，第一部戲劇「我們永遠不會分開」於1994年上演，他同時從事詩歌、兒童文學及散文寫作。

台北藝術策展人謝佩霓表示，佛斯在作品在法國非常紅，是繼易卜生之後，挪威被關注最多的作家，如果易卜生是挪威文學的天花板，佛斯就是去碰觸那個天花板的人。

謝佩霓表示，佛斯的戲劇走一種極簡風，而且是「超級」極簡風，故事主題不外生命、愛情及死亡，但人物幾乎沒有名字，可能是路人甲、隔壁的祖母或公車站每日相遇的人。

謝佩霓說，停頓和沉默是佛斯的拿手好戲，佛斯的戲劇迷人之處就是能反覆使用沉默的力量。

少用形容詞 沒有驚嘆號

謝佩霓指出，佛斯的文章沒有太多形容詞及副詞，連標點符號都用得精簡，沒有驚嘆號及問號，不用過多言詞去影響讀者或觀眾的情緒，劇情經常在面對一個情境忽然說不出話來，用停頓、空白去描述不可名狀的情緒，但這個瞬間往往是情緒最飽滿的時刻。

佛斯的作品另一項特色是對語言的懷疑及寄託希望，故事人物常因人物彼此的代溝而陷入無法思考，最後留下愧疚，比如遺憾對方無法說自己的語言，遺憾自己不會說年輕人的語言，或是因對方無法說自己的語言而感到失望，但佛斯同時透過戲劇傳達，語言不通或充滿代溝，並不表示無法溝通。

佛斯曾在他的劇作選集「有人將至」的序文中表示，亞洲第一個演出他作品的國家是日本 ，當時他前往東京觀看了「有人將至」，發現那個演出版本對他的劇作展現了深層的理解，他當時就覺得，東方人彷彿比西方人更能理解他的作品。

對中國戲劇 有深深敬意

數年後，佛斯前往中國上海同樣觀賞「有人將至」，這回是中文版，他說類似的感覺又出現了，但這次這種感觸甚至更為深入和震撼，「達到了我前所未見的、難以企及的藝術高度」。

佛斯說，自此他對中國戲劇、乃至整個中國文化產生了深深敬意，認為中國文化與藝術是如此博大精深，而當它體現在戲劇舞台上的時候，又是如此的鉅細靡遺、渾然一體。