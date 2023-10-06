我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

佛斯的劇作極簡風 停頓、沉默是拿手好戲

編譯中心／綜合報導
佛斯的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。(Getty Images)
佛斯的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。(Getty Images)

今年諾貝爾文學獎得主佛斯(Jon Fosse)的作品極為精簡，卻能透過留白與停頓對觀眾產生莫大衝擊。佛斯的劇作演出叫好又叫作，在歐洲文壇及戲劇界相當活躍，截止2019年已出版28個劇本、14部小說和9部詩集。

佛斯7歲時曾發生一次意外差點喪命，影響他日後寫作，大學時代學習比較文學、開始創作，第一部小說「紅、黑」於1983年出版，第一部戲劇「我們永遠不會分開」於1994年上演，他同時從事詩歌、兒童文學及散文寫作。

台北藝術策展人謝佩霓表示，佛斯在作品在法國非常紅，是繼易卜生之後，挪威被關注最多的作家，如果易卜生是挪威文學的天花板，佛斯就是去碰觸那個天花板的人。

謝佩霓表示，佛斯的戲劇走一種極簡風，而且是「超級」極簡風，故事主題不外生命、愛情及死亡，但人物幾乎沒有名字，可能是路人甲、隔壁的祖母或公車站每日相遇的人。

謝佩霓說，停頓和沉默是佛斯的拿手好戲，佛斯的戲劇迷人之處就是能反覆使用沉默的力量。

少用形容詞 沒有驚嘆號

謝佩霓指出，佛斯的文章沒有太多形容詞及副詞，連標點符號都用得精簡，沒有驚嘆號及問號，不用過多言詞去影響讀者或觀眾的情緒，劇情經常在面對一個情境忽然說不出話來，用停頓、空白去描述不可名狀的情緒，但這個瞬間往往是情緒最飽滿的時刻。

佛斯的作品另一項特色是對語言的懷疑及寄託希望，故事人物常因人物彼此的代溝而陷入無法思考，最後留下愧疚，比如遺憾對方無法說自己的語言，遺憾自己不會說年輕人的語言，或是因對方無法說自己的語言而感到失望，但佛斯同時透過戲劇傳達，語言不通或充滿代溝，並不表示無法溝通。

佛斯曾在他的劇作選集「有人將至」的序文中表示，亞洲第一個演出他作品的國家是日本，當時他前往東京觀看了「有人將至」，發現那個演出版本對他的劇作展現了深層的理解，他當時就覺得，東方人彷彿比西方人更能理解他的作品。

對中國戲劇 有深深敬意

數年後，佛斯前往中國上海同樣觀賞「有人將至」，這回是中文版，他說類似的感覺又出現了，但這次這種感觸甚至更為深入和震撼，「達到了我前所未見的、難以企及的藝術高度」。

佛斯說，自此他對中國戲劇、乃至整個中國文化產生了深深敬意，認為中國文化與藝術是如此博大精深，而當它體現在戲劇舞台上的時候，又是如此的鉅細靡遺、渾然一體。

諾貝爾 日本

上一則

挪威「新易卜生」 兩劇作有中譯本

下一則

麥卡錫募款能力「黨內最強」下台恐衝擊2024選情

延伸閱讀

沉默是拿手好戲 佛斯極簡風格衝擊劇場

沉默是拿手好戲 佛斯極簡風格衝擊劇場
易卜生後最受關注挪威作家 佛斯關注人際疏離

易卜生後最受關注挪威作家 佛斯關注人際疏離
諾貝爾文學獎揭曉 挪威作家佛斯摘桂冠

諾貝爾文學獎揭曉 挪威作家佛斯摘桂冠
眾院共和黨第二號人物 史卡利斯宣布角逐議長

眾院共和黨第二號人物 史卡利斯宣布角逐議長

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
眾議院於美東時間3日下午投票，以216票對210票通過罷免共和黨籍議長麥卡錫。(新華社)

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

2023-10-03 18:46
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售