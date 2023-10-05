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4大職業運動首位亞裔女總管 伍佩琴讓馬林魚「鹹魚翻生」

編譯尤寶琪／綜合4日電
邁阿密馬林魚隊30日重返季後賽，球隊老闆Bruce Sherman(左)與總經理伍佩琴(右)擁抱慶祝。(路透)
邁阿密馬林魚隊30日重返季後賽，球隊老闆Bruce Sherman(左)與總經理伍佩琴(右)擁抱慶祝。(路透)

2020年11月，美國職棒邁阿密馬林魚(Marlins)做出破天荒的決定，拔擢華裔伍佩琴(Kim Ng)擔任球隊總管，使她成為大聯盟、北美四大男子職業運動聯盟中第一位亞裔女總管，吸引各界關注；事實證明，馬林魚這一決定再正確不過。伍佩琴2023年成功帶領馬林魚在20年後重返季後賽

運動新聞媒體The Athletic報導，女性加上華裔的身分，讓伍佩琴在接任後的一舉一動，都倍受關注，其中當然也少不了批評聲音；自2003年摘冠後就一蹶不振的馬林魚，如今在伍佩琴帶領下，成功打進季後賽，用事實證明伍佩琴是個不可多得的好總管。

伍佩琴在2022年冬天撤換馬林魚知名的總教練馬汀利(Don Mattingly)，起用休梅克(Skip Schumaker)接掌兵符；接著從新科世界大賽冠軍休士頓太空人隊挖來奧坎波(Oz Ocampo)擔任副總管。

奧坎波直言，馬林魚10年前就該提拔伍佩琴了：「伍佩琴很懂這項運動，同時也尊重她不懂的東西；堅持不懈找出改進和更聰明的方法，並引進可以幫助她的人。」

休梅克直言非常佩服伍佩琴的領導方式，指出伍佩琴懂得要放手讓他們做自己的工作，她會提出想法和建議，但不會事後批評。

「她讓成員表達意見，給團隊創造了一個合作環境。人們喜歡被傾聽並參與決策，而且能在她做出的決定中看到這一點，」球隊女總裁卡洛琳歐康納(Caroline O'Connor)指出，「伍佩琴在向上管理、向下管理以及橫向工作方面都非常出色。 她是位深思熟慮且周到的領導者」。

伍佩琴接著改組球隊，今年先是用內野手瓦格斯(Marco Vargas)和捕手赫南德茲(Ronald Hernández)換來大都會終結者羅伯森(David Robertson)；接著卡在交易前夕，迎來守護者重砲貝爾(Josh Bell)以及白襪「漢堡哥」柏格(Jake Burger)，同時還交易來前百大新秀之一的維瑟斯(Ryan Weathers)。

奧坎波指出：「情況不斷在變化，需要隨時做出調整，但她在需要的時候鎮定且果斷。還好她是如此，因為這些(新增的)不僅對我們贏球有重大影響，且在休息室裡的存在也不容小覷。」

邁阿密馬林魚隊重返季後賽，球員與球隊總經理伍佩琴(前)開心慶祝。(路透)
邁阿密馬林魚隊重返季後賽，球員與球隊總經理伍佩琴(前)開心慶祝。(路透)

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