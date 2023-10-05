打破單洲國家主辦 2030世界盃西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦

2030年世界盃足球 賽打破由單一洲的國家主辦的傳統，將由歐洲的西班牙、葡萄牙和非洲的摩洛哥共同舉辦；國際足協(FIFA)4日宣布，同時為了慶祝世界盃100周年，揭幕戰前三場比賽分別在阿根廷、巴拉圭和烏拉圭開踢；換言之該屆比賽將在歐洲、非洲、南美洲三大洲的六個國家舉行。

開幕式及揭幕戰將在烏拉圭首都蒙特維多(Montevideo)舉行，阿根廷及巴拉圭隊的首場比賽均將在自己的國家舉行，這是對百年世界盃致敬，之後的賽事則在主辦國西班牙、葡萄牙及摩洛哥舉行。

國際足協主席因凡蒂諾(Gianni Infantino)在聲明中說，「2030年將擁有獨特的全球足跡，三大洲─非洲、歐洲和南美洲及六個國家─阿根廷、摩洛哥、巴拉圭、葡萄牙、西班牙和烏拉圭─在慶祝這項美麗的運動、百年慶典及國際足協世界盃的同時，也團結整個世界」。

首屆世界盃於1930年在蒙特維多的世紀體育場(Estadio Centenario)舉行，百年後的開幕戰也是在此登場。烏拉圭隊當年在決賽中擊敗阿根廷隊成為首屆世界盃冠軍，當時的南美足協總部設在巴拉圭，也是1930年首屆世界盃舉行時，世界上唯一的足球聯合會。因此作為對百年世界盃的致敬，自然少不了烏拉圭及巴拉圭。

FIFA正式作出宣布後，南美足協主席多明哥斯 (Alejandro Dominguez) 表示，百年世界盃離南美不遠，因為一切都是在這裡開始。

摩洛哥、西班牙及沙烏地阿拉伯歡迎FIFA的決定。身兼亞洲足協的沙烏地王室成員薩勒曼(Sheikh Salman)發聲明說：「整個亞洲足球大家庭將團結一致，支持沙烏地(申辦2034世界盃)的重大舉措。」

由於2030世界盃在三大洲舉行，故2034年只能在亞洲及大洋洲舉行，不惜大灑金錢，志在成為足球強國的沙烏地已馬上展開申辦程序，澳洲 與紐西蘭今年成功共同主辦了女足世界盃，自然也對此大感興趣。

但歐洲足協官方認可的球迷團體「歐洲足球支持者」(FSE)認為， FIFA破壞了地球上最偉大的比賽。