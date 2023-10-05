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3學者「量子點」貢獻為奈米科技添色彩 獲諾貝爾化學獎

編譯高詣軒／綜合報導
諾貝爾化學獎得主 製表／高詣軒
諾貝爾化學獎得主 製表／高詣軒

2023年諾貝爾化學獎得主4日揭曉，由麻省理工學院教授巴汶帝(Moungi G. Bawendi)、哥倫比亞大學名譽教授布魯斯(Louis E. Brus)、曾任奈米晶體科技公司首席科學家的艾吉莫夫(Alexei I. Ekimov)共獲殊榮，表彰三人在量子點領域的貢獻。

量子點為直徑僅有幾個原子的極小粒子，可發出非常亮的色光，應用於電子設備和醫學成像等用途。綜合路透、美聯社報導，量子點目前用於在平面螢幕上產生顏色、照亮LED燈具，有助造就讓外科醫師得以看清腫瘤內血管的裝置。

量子點為奈米粒子，受光照時可發出色光。其顏色取決於粒子的尺寸，較大的量子點會發紅光，較小則發藍光，顏色變化原因為量子點內部電子會因空間局限多寡，有不同活動方式。

瑞典皇家科學院讚揚三位學者「為奈米科技增添色彩」。雖然學界在1930年代已經預測前述顏色變化的特性，但時至約50年後，拜今年三名得獎者的發現，才在實驗室中製造特定、尺寸受控制的量子點。

出生於前蘇聯的艾吉莫夫和布魯斯同為這項科技的先驅，巴汶帝則使量子點的製造有革命性突破，造就「近乎完美」的粒子，達到實際應用所需的高品質。三名獲獎者將平分1100萬瑞典克朗(約99萬3600美元)獎金。

巴汶帝對於獲獎感到驚訝、意外且榮幸，表示最初研究量子點時，並未思考其潛在應用，而是著眼基礎科學、受好奇心驅使，這是科學家工作的動力。布魯斯也說對獲獎感到意外，他數十年前開始鑽研時，就期盼見到為平面電視創造色彩等實際應用；他說，基礎研究的後續成果極難預料，通常是為了增進知識庫而非實際產物，但就自身案例上，兩者得以兼備。

今年化學獎還發生得獎名單提前外洩插曲。得主正式宣布前幾小時，瑞典皇家科學院似乎意外將得獎名單寄給瑞典媒體，遭多家媒體披露。對此，該學院秘書長艾利格倫表示「深感遺憾」。

瑞典 皇家 諾貝爾

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