美桂冠詩人、草裙舞大師 獲麥克阿瑟「天才獎」

由麥克阿瑟基金會(John D. and Catherine T. MacArthur Foundation)頒發、俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellowship)2023年得主4日公布，20位享有令譽的新得主包括現任美國桂冠詩人、草裙舞大師、研究疾病空氣傳播的科學家、文化保護主義者等，他們將各獲五年80萬獎金，由獲獎人決定用途。

麥克阿瑟獎得主由同行和社區提名認可，基金會監督數年確認後授予；由於得獎者並未申請該獎，得獎前也沒有面談，得獎者接到得獎通知往往倍感驚訝，還有人因為電話號碼陌生，根本略過通知電話。

今年的天才獎得主之一、正展開「美國桂冠詩人」第二任期的艾達·利蒙(Ada Limón)就錯過了基金會打來的第一通電話。她說，那天是她祖母巴克(Allamay Barker)98歲去世次日，錯過電話後，基金會發電郵給她，她才回了電話；一聽到得獎的消息，她哭了。

利蒙在肯塔基州 的家中說：「在失去了家裡的女性大家長之際，得到這個獎，就好像是收到了她送我一份禮物。」

2023年「天才獎」得主還包括：維吉尼亞理工大學環境工程師兼教授馬爾(Linsey Marr)，她研究空氣傳播的病原體；致力保護夏威夷 文化遺產的草裙舞大師馬庫卡內(Patrick Makuakāne)；紐奧良洛約拉大學(Loyola University New Orleans)法學院教授阿姆斯特朗((Andrea Armstrong)，他創建了路易斯安納州 2015年以來所有在獄中過世的死者資料庫；國家圖書獎得主佩里(Imani Perry)寫過多本有關非裔面對不公現象的抵抗和行動主義書籍，也是得主之一。

麥克阿瑟基金會自1981年起設立「天才獎」獎金，迄今已選出1030多名獲獎者。根據官網，該獎頒給「具傑出才華、追求創意心智和專業傾向」的個人，獎金不涉及任何特定計畫或機構。