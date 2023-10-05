我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

諾貝爾化學獎得主自曝 大學首次化學考試竟然只考20分

編譯中心／綜合4日電
粒子縮小時發生量子效應 製表／高詣軒
粒子縮小時發生量子效應 製表／高詣軒

2023年諾貝爾化學獎共同得主之一巴汶帝(Moungi G. Bawendi)4日告訴記者，他大學時首次化學考試其實沒有及格，而且成績是全班最低。

麻省理工學院(MIT)教授巴汶帝與學者布魯斯(Louis E. Brus)及艾吉莫夫(Alexei I. Ekimov)共同榮獲諾貝爾化學獎，他們因為「量子點的發現與合成」獲得表彰。

但巴汶帝回憶說，他大學時首次化學考試沒有及格，那次經驗幾乎「摧毀」他。在中學時期，巴汶帝曾於科學方面表現出色，堪稱易如反掌。

在1970年代末，巴汶帝就讀哈佛大學，在大學首次化學考試時卻遭遇挫敗。

巴汶帝4日告訴記者，他當時已習慣不必為考試而學習，在大學首次化學考試時，他因為巨大考試會場及嚴肅監考人員而感到膽怯。

他回憶說，他當時看了第一個題目，解答不出來，看到第二個題目時，他也想不出答案。最後他只拿到20分，是全班最低分。

巴汶帝說：「當時我想說，我的天啊，這是我的末日，我在這裡幹什麼？」

儘管巴汶帝當時熱愛化學，他並不了解準備考試之道，但他後來很快就找到方法，之後幾乎每場考試都拿100分。

據報導，他想要向年輕人傳達一個簡單訊息，那就是要「堅持不懈」，別讓挫折「摧毀你」。

諾貝爾 哈佛大學 MIT

上一則

美桂冠詩人、草裙舞大師 獲麥克阿瑟「天才獎」

下一則

打破單洲國家主辦 2030世界盃西班牙、葡萄牙、摩洛哥合辦

延伸閱讀

諾貝爾獎得主巴汶帝自曝 大學首次化學考試不及格

諾貝爾獎得主巴汶帝自曝 大學首次化學考試不及格
為奈米科技播下重要種子 3科學家獲諾貝爾化學獎

為奈米科技播下重要種子 3科學家獲諾貝爾化學獎
研究量子點獲諾貝爾獎 得主布魯斯曾到台灣演講

研究量子點獲諾貝爾獎 得主布魯斯曾到台灣演講
諾貝爾化學獎得主提前外洩 瑞典皇家科學院：深感遺憾

諾貝爾化學獎得主提前外洩 瑞典皇家科學院：深感遺憾

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
眾院議長麥卡錫遭遇重大挫敗，議長位置可能今日不保。（Getty Images）

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

2023-10-03 16:47
美國國會眾議院10月2日通過罷黜案，麥卡錫成為有史以來首位「被下台」議長，而掌握麥卡錫去留關鍵的民主黨人，最終選擇見死不救。（美聯社）

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

2023-10-03 21:19
與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安