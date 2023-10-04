「明天被公車撞死，還可以繼續表演」湯姆漢克斯：我被AI冒名廣告

影帝湯姆漢克斯在Instagram上發文貼出一張AI生成的照片上寫道：「當心！！最近有影片用AI版本的我來宣傳一些牙科計畫。我與這件事無關。」(美聯社)

人工智慧 (AI )技術蓬勃進展，從生成文字、圖片到幾可亂真的影片、人聲，已引起大眾關注是否有道德及違法疑慮。影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)日前便在Instagram上發文貼出一張影片截圖，告知粉絲他並沒有號召大家去看牙醫。

全國廣播公司(NBC)報導，漢克斯在這張AI生成的照片上寫道：「當心！！最近有影片用AI版本的我來宣傳一些牙科計劃。我與這件事無關。」

漢克斯先前已經討論過AI和深偽(deepfake)技術在創意產業中興起的影響，他今年5月在演員亞當·巴克斯頓的播客節目「The Adam Buxton Podcast」中諷刺地說，現在他就算死了也有可能繼續演藝事業。

漢克斯說：「現在任何人都可以透過AI或深偽重塑自己任何年齡的模樣，明天我可能就被公車撞死，但表演可以繼續下去，若你沒有事先知道這是AI或深偽生成，那你就分辨不出來這是不是我，它將具有一定程度的逼真品質。這當然是挑戰了藝術領域，但也同樣挑戰法律。」

漢克斯補充說，「所有的行會、所有的機構和所有的律師事務所目前都在討論這種行為的法律後果，因為我或其他人的臉、聲音，都是我們的智慧財產權」。

漢克斯表示，「毫無疑問，人們有能力能夠分辨出這是不是AI，但問題是他們會關心嗎？有些人不會關心，不會做出這樣的劃分」。