mRNA研究領域冷門 卡里科歷經賓大減薪也無懼

卡里科（右）自承在家中接到諾貝爾獎的得獎通知感到很意外，她是來自匈牙利的移民。左為卡里科的丈夫弗蘭西亞。（路透）

新冠疫情爆發後使mRNA廣為人知，諾貝爾獎 也頒給對此有巨大貢獻的卡里科和魏斯曼。但其實這項研究在十多年前相當冷門，卡里科還曾被服務的大學減薪，研究之路相當崎嶇。

在獲得諾貝爾獎之前，2022年卡里科和魏斯曼也獲得由台灣企業家尹衍樑創設的「唐獎」的「生技醫藥獎」，二人今年8月才到過台灣接受頒獎。

台灣的國衛院長司徒惠康透露，在頒獎晚宴上曾與卡里科聊天，她為人謙和，但在談及研究歷程時，則有些委屈及小抱怨，她指研究領域太冷門，還一度被賓州大學減薪，而且研究經費也不多。

司徒惠康表示，在美國執行研究計畫，必須申請研究經費，但早年mRNA技術屬於偏冷門領域，沒有人可以看的這麼遠，發現其中潛力，尤其卡里科來自東歐，美國大學很難大力支持一名異國學者。

台灣中研院院士陳培哲也指出，卡里科的疫苗 研究之路崎嶇不平，她隻身從匈牙利渡海到美國投入mRNA技術，前十年遭遇瓶頸，但仍舊堅持到底，終於締造出免疫學重大突破，整個過程曲折，最後終獲成功，激勵人心，宛如一齣勵志電影。

司徒惠康表示，新冠疫情加速mRNA技術發展，順利研發mRNA新冠疫苗，全球累積接種人次超過上百億，證實其在人體的安全性及效果；在施打mRNA時，注射局部附近的淋巴結出現強烈反應，為此，讓癌症 治療開闢出一條新路徑，相關癌症疫苗、藥物已成主流開發趨勢。

陳培哲說，最近一兩年藥廠研製黑色素癌疫苗、胰臟癌疫苗，台大癌症中心也參與臨床試驗，一旦完成三期，順利問世，勢必締造癌症治療的新世界。原本全球醫界認為這兩名科學家應在去年獲得諾貝爾醫學獎肯定，但結果令人意外，今年得獎，讓人心服口服，實至名歸。

魏斯曼今年8月在台灣出席第五屆「唐獎」演說時提及，接種疫苗每年可預防四、五百萬人死亡，經核苷修飾的mRNA技術於15年前被研發出來，在疫情期間大放異彩。

卡里科則以「mRNA療法--我的生命之旅」在北一女中發表專題演說，她以自身崎嶇波折的人生經歷，鼓勵在場的青年學子，保持熱情，相信自己，學習與壓力共處，不斷學習成長。