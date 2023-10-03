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「告訴」人類細胞創造抗原 mRNA技術還可治愛滋、癌症

記者沈能元、編譯茅毅／綜合報導
諾貝爾奬委員會2日在瑞典斯德哥爾摩宣布今年第一個獎項醫學獎。(Getty Images)
諾貝爾奬委員會2日在瑞典斯德哥爾摩宣布今年第一個獎項醫學獎。(Getty Images)

2023年諾貝爾醫學獎由卡里科（Katalin Kariko）和魏斯曼（Drew Weissman）共同獲得，表彰她們對核苷鹼基修飾的發現，透過有效的「信使核糖核酸」（mRNA）技術，在短時間內成功研發新冠肺炎疫苗，還可用來治療愛滋病、癌症

新冠肺炎疫苗使mRNA技術聲名大噪，這種技術為輝瑞／BNT和莫德納等兩大新冠疫苗奠定根基，讓長期致力於研發該技術的卡里科、魏斯曼獲獎。法新社2日報導，此前早有消息指稱兩人為最有希望的獲獎者。

人體內mRNA作用在於協助傳遞特殊指令，從去氧核糖核酸（ＤＮＡ）到細胞。以前輝瑞等新冠疫苗為例，實驗室培育的mRNA「告訴」人類細胞創造抗原，類似在新冠病毒中發現的蛋白質。有了抗原，免疫系統明白如何對抗新冠病毒，在其入侵身體時予以消滅。

mRNA技術的大突破始於1970年代，當時研究人員以mRNA使試管細胞製造蛋白質。十年後，科學家在實驗小鼠身上得到同樣結果，但欲將擴展成醫療工具，則有兩大障礙尚待克服，其中活體動物的細胞抗拒合成mRNA，以致激發危險的免疫反應。

卡里科及魏斯曼等研究團隊則成功讓脂質或脂肪分子在沒副作用下，安全傳遞mRNA，研究成果在製藥界，以及投入mRNA療法的新創公司引起熱議，mRNA在全球暴紅。例如，運用患者惡性腫瘤中的蛋白質樣本，以創造特化的mRNA，再引發患者免疫系統，鎖定特定癌症細胞，予以消滅。

傳統疫苗研發以蛋白質為主，但至少得花二至三年，全球生醫界對於DNA、RNA寄以厚望，期盼縮短研發時程；前者疫苗動物實驗完美，人類臨床宣告失敗，至於RNA部分，臨床試驗顯示，接種後引發強烈發炎反應，副作用超乎預期。在卡里科持續研究下，將核酸結構四個鹼基，其中一個置換為人工鹼基，大幅減少注射後發炎反應，開啟了疫苗新紀元。

疫苗 蛋白質 癌症

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