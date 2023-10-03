促研發新冠疫苗 美學者卡里科、魏斯曼獲諾貝爾醫學獎

美籍科學家卡里科(右)和魏斯曼(左)是賓州大學的同事，因長期研究mRNA而獲得今年諾貝爾醫學獎。（美聯社）

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國生物學家魏斯曼（Drew Weissman）在核苷鹼基修飾的發現，促成研發mRNA新冠疫苗，2日獲得諾貝爾醫學 獎。評審小組指出，二人發現具開創性，徹底改變人類對mRNA和免疫系統之間互動方式的理解，造就的mRNA疫苗在2020年底獲准使用，和其他新冠疫苗避免疫情擴散，拯救數百萬性命。

68歲的卡里科為匈牙利賽蓋德大學教授、美國賓州大學醫學院兼職教授，她和64歲、同任職賓大醫學院的魏斯曼D是長期同事。兩人研究已獲頒多項獎項，包括被視為諾獎風向球的拉斯克醫學研究獎。本次獲獎的研究雖可追溯至2005年，但首波運用mRNA技術的疫苗，正是輝瑞及莫德納新冠疫苗。

傳統的疫苗製作方式，通常需要在大型細胞槽中培育病毒或病毒片段，多數流感疫苗 則會在雞蛋培養，之後會將其淨化處理，以執行疫苗製造的後續階段。卡里科及魏斯曼的發現促成mRNA疫苗技術則截然不同，會透過遺傳分子，指示細胞要生成何種蛋白質，並訓練免疫系統遭遇真正病毒時的應對。

兩人還發現如何修飾核苷酸的鹼基，避免因注射後產生嚴重發炎反應，而無法產生大量蛋白。除了新冠疫苗，mRNA技術還被認為有望發展出癌症、愛滋病等棘手疾病的新療法。

卡里科得知獲獎後表示，「我不敢相信，我非常驚訝，但我也非常喜悅」。

卡里科向瑞典電台表示，已逝的母親認為她一定會獲獎，生前多年都會聆聽諾獎得主宣布，期待有朝一日聽到女兒的名字，不料五年前母親離世，無緣共慶女兒成就，「她可能在天上聽著」。

卡里科曾任德國BNT生技公司資深副總裁，去年起改任外部顧問。她也是第13名諾貝爾醫學獎女性得主。

魏斯曼聽聞獲獎消息後，則表示未來真是不可思議，「我們數年來都在思考，我們可以用mRNA做到的一切，現在它就在這裡」。

英國東安格利亞大學醫學系教授韓特表示，mRNA疫苗在協助遏阻新冠疫情舉足輕重，若無相關mRNA技術，新冠疫情將嚴重許多。韓特並指出，疫苗問世為減緩新冠散布的轉捩點，mRNA又比其他種類疫苗成效更佳，如英國過去主要使用的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，幾乎已不再使用。