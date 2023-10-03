我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

促研發新冠疫苗 美學者卡里科、魏斯曼獲諾貝爾醫學獎

編譯高詣軒／綜合報導
美籍科學家卡里科(右)和魏斯曼(左)是賓州大學的同事，因長期研究mRNA而獲得今年諾貝爾醫學獎。（美聯社）
美籍科學家卡里科(右)和魏斯曼(左)是賓州大學的同事，因長期研究mRNA而獲得今年諾貝爾醫學獎。（美聯社）

匈牙利裔美籍生技科學家卡里科（Katalin Kariko）及美國生物學家魏斯曼（Drew Weissman）在核苷鹼基修飾的發現，促成研發mRNA新冠疫苗，2日獲得諾貝爾醫學獎。評審小組指出，二人發現具開創性，徹底改變人類對mRNA和免疫系統之間互動方式的理解，造就的mRNA疫苗在2020年底獲准使用，和其他新冠疫苗避免疫情擴散，拯救數百萬性命。

68歲的卡里科為匈牙利賽蓋德大學教授、美國賓州大學醫學院兼職教授，她和64歲、同任職賓大醫學院的魏斯曼D是長期同事。兩人研究已獲頒多項獎項，包括被視為諾獎風向球的拉斯克醫學研究獎。本次獲獎的研究雖可追溯至2005年，但首波運用mRNA技術的疫苗，正是輝瑞及莫德納新冠疫苗。

傳統的疫苗製作方式，通常需要在大型細胞槽中培育病毒或病毒片段，多數流感疫苗則會在雞蛋培養，之後會將其淨化處理，以執行疫苗製造的後續階段。卡里科及魏斯曼的發現促成mRNA疫苗技術則截然不同，會透過遺傳分子，指示細胞要生成何種蛋白質，並訓練免疫系統遭遇真正病毒時的應對。

兩人還發現如何修飾核苷酸的鹼基，避免因注射後產生嚴重發炎反應，而無法產生大量蛋白。除了新冠疫苗，mRNA技術還被認為有望發展出癌症、愛滋病等棘手疾病的新療法。

卡里科得知獲獎後表示，「我不敢相信，我非常驚訝，但我也非常喜悅」。

卡里科向瑞典電台表示，已逝的母親認為她一定會獲獎，生前多年都會聆聽諾獎得主宣布，期待有朝一日聽到女兒的名字，不料五年前母親離世，無緣共慶女兒成就，「她可能在天上聽著」。

卡里科曾任德國BNT生技公司資深副總裁，去年起改任外部顧問。她也是第13名諾貝爾醫學獎女性得主。

魏斯曼聽聞獲獎消息後，則表示未來真是不可思議，「我們數年來都在思考，我們可以用mRNA做到的一切，現在它就在這裡」。

英國東安格利亞大學醫學系教授韓特表示，mRNA疫苗在協助遏阻新冠疫情舉足輕重，若無相關mRNA技術，新冠疫情將嚴重許多。韓特並指出，疫苗問世為減緩新冠散布的轉捩點，mRNA又比其他種類疫苗成效更佳，如英國過去主要使用的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，幾乎已不再使用。

卡里科和魏斯曼將於12月10日在斯德哥爾摩舉行頒獎典禮上，從瑞典國王卡爾16世手中接過諾貝爾獎，並分享1100萬瑞典克朗（約100萬美元）獎金。

諾貝爾醫學獎得主 製表／高詣軒
諾貝爾醫學獎得主 製表／高詣軒

流感疫苗 醫學 諾貝爾獎

上一則

出庭當造勢？川普民事詐欺案開審 6大看點一次掌握

下一則

詐欺案紐約開庭 川普庭外怒批：可恥審判、獵巫

延伸閱讀

諾貝爾醫學獎／賓州大學1台影印機 串起2位得主

諾貝爾醫學獎／賓州大學1台影印機 串起2位得主
實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿

實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿
諾貝爾醫學獎頒給mRNA研究 莫德納總座：感到振奮人心

諾貝爾醫學獎頒給mRNA研究 莫德納總座：感到振奮人心
諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式

諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

2023-09-30 20:37

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快