研究助疫苗問世 魏斯曼：看到mRNA潛力 從未失去希望

魏斯曼表示，研發出疫苗後接到無數感謝電話和謝卡，但在之前，電話從來沒響過。（歐新社）

諾貝爾醫學 獎今年頒給生物學家魏斯曼(Drew Weissman)和卡里科(Katalin Karikó)，以表揚他們致力研發新冠疫苗 關鍵mRNA技術，可謂實至名歸。

報導指出，魏斯曼在凌晨4時接到研究夥伴卡里科的簡訊，問他是否收到帕爾曼(Thomas Perlmann)來電，他不解反問：「帕爾曼是誰？」然後才知諾貝爾委員會正努力連絡他。

自從三年前新冠疫苗施問世後，來自國內外的感信函如雪片般湧入賓州大學佩雷爾曼醫學院(University of Pennsylvania Perelman School of Medicine)，許多陌生人親筆向魏斯曼道謝：「你讓擁抱和親密接觸再次成為可能」、「感謝您的努力研究和堅持」等。

2005年魏斯曼和卡里科合作投入mRNA研究，當時這項冷門新技術根本不受重視，魏斯曼曾經在受訪時直言：「我們的電話從來沒有響過，沒有人關心。」

直到新冠疫苗問世，魏斯曼透露2020年12月，和卡里柯一起注射疫苗的那天：「那是一個激動人心的時刻，我們從未失去希望，因為我們看到mRNA不可思議的潛力。」

魏斯曼在麻州列克斯敦(Lexington)長大，童年即表現出不同於其他孩子的紀律、穩重和幹練，妹妹史蒂芬妮(Stephanie Weissman)回憶當年表示：「哥哥從小就是個40歲的成人。」

魏斯曼就讀布蘭戴斯大學(Brandeis University)期間，認識未來的妻子瑪麗(Mary Ellen Weissman)。當時瑪麗學習微積分受挫，於是朋友商請魏斯曼輔導瑪麗，魏斯曼當時告訴瑪麗：「想像一下，你可以擁有你想要的所有衣服，這就是無限大。」

魏斯曼後來取得生物化學碩士學位，並且早早確定人生方向，進入波士頓大學醫學院(Boston University School of Medicine)同時攻讀醫學暨科學博士學位。

如今因為研究mRNA技術而獲頒各項殊榮，但魏斯曼在一場醫學院畢業典禮的演說上表示：「我們一次又一次跌倒、被擊敗、被忽略，但我們不斷站起來，從來沒有放棄。」