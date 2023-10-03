我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

研究助疫苗問世 魏斯曼：看到mRNA潛力 從未失去希望

記者俞仲慈／綜合2日報導
魏斯曼表示，研發出疫苗後接到無數感謝電話和謝卡，但在之前，電話從來沒響過。（歐新社）
魏斯曼表示，研發出疫苗後接到無數感謝電話和謝卡，但在之前，電話從來沒響過。（歐新社）

諾貝爾醫學獎今年頒給生物學家魏斯曼(Drew Weissman)和卡里科(Katalin Karikó)，以表揚他們致力研發新冠疫苗關鍵mRNA技術，可謂實至名歸。

報導指出，魏斯曼在凌晨4時接到研究夥伴卡里科的簡訊，問他是否收到帕爾曼(Thomas Perlmann)來電，他不解反問：「帕爾曼是誰？」然後才知諾貝爾委員會正努力連絡他。

自從三年前新冠疫苗施問世後，來自國內外的感信函如雪片般湧入賓州大學佩雷爾曼醫學院(University of Pennsylvania Perelman School of Medicine)，許多陌生人親筆向魏斯曼道謝：「你讓擁抱和親密接觸再次成為可能」、「感謝您的努力研究和堅持」等。

2005年魏斯曼和卡里科合作投入mRNA研究，當時這項冷門新技術根本不受重視，魏斯曼曾經在受訪時直言：「我們的電話從來沒有響過，沒有人關心。」

直到新冠疫苗問世，魏斯曼透露2020年12月，和卡里柯一起注射疫苗的那天：「那是一個激動人心的時刻，我們從未失去希望，因為我們看到mRNA不可思議的潛力。」

魏斯曼在麻州列克斯敦(Lexington)長大，童年即表現出不同於其他孩子的紀律、穩重和幹練，妹妹史蒂芬妮(Stephanie Weissman)回憶當年表示：「哥哥從小就是個40歲的成人。」

魏斯曼就讀布蘭戴斯大學(Brandeis University)期間，認識未來的妻子瑪麗(Mary Ellen Weissman)。當時瑪麗學習微積分受挫，於是朋友商請魏斯曼輔導瑪麗，魏斯曼當時告訴瑪麗：「想像一下，你可以擁有你想要的所有衣服，這就是無限大。」

魏斯曼後來取得生物化學碩士學位，並且早早確定人生方向，進入波士頓大學醫學院(Boston University School of Medicine)同時攻讀醫學暨科學博士學位。

如今因為研究mRNA技術而獲頒各項殊榮，但魏斯曼在一場醫學院畢業典禮的演說上表示：「我們一次又一次跌倒、被擊敗、被忽略，但我們不斷站起來，從來沒有放棄。」

醫學 疫苗 諾貝爾

上一則

德州律師挑戰川普參選資格 高院拒受理

下一則

房產帝國陷危機…川普「真實身價」若曝光 恐損大亨形象

延伸閱讀

諾貝爾醫學獎／賓州大學1台影印機 串起2位得主

諾貝爾醫學獎／賓州大學1台影印機 串起2位得主
實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿

實至名歸 mRNA疫苗幕後英雄獲諾貝爾獎 陳培哲：醫學界認去年就該拿
諾貝爾醫學獎頒給mRNA研究 莫德納總座：感到振奮人心

諾貝爾醫學獎頒給mRNA研究 莫德納總座：感到振奮人心
諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式

諾貝爾生醫獎看重mRNA技術 癌症疫苗研發是現在進行式

熱門新聞

與秦剛（左）傳出緋聞的鳳凰衛視女主播傅曉田（右）曾在華府訪問秦剛，並在推特貼出兩人合影。（取自推特）

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

2023-09-26 18:20
民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚去世，享壽90歲。（美聯社）

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹去世 享壽90歲

2023-09-29 12:01
因為聖嬰現象，氣象中心預測今年冬天美國南部各州的凍雨、霙、降雪都會增加。（美聯社）

聖嬰現象影響持續到明春 南部各州今冬凍雨、降雪恐增加

2023-09-26 13:55
趕在政府周日凌晨關門的最後倒數時刻，眾院30日通過了一項為期45天短期支出決議案。(Getty Images)

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

2023-09-30 15:16
拜登政府28日對聯邦機關公務員發布通知，說明如果國會無法提供9月30日之後的新預算，聯邦政府即將關閉。(Getty Images)

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

2023-09-28 11:01
由於前總統川普(中)面臨多個官司和四項重罪起訴，前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(右)為獲得更多保障，並考慮兒子拜倫(左)的利益，與川普再次更動了婚前協議。(美聯社)

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

2023-09-30 20:37

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快