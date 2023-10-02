諾貝爾獎魔咒？科學家得獎後 生產力反降低

諾貝爾獎主辦單位2020年宣布三位學者因研究黑洞而獲物理學獎；一項研究發現資深科學家在獲得重大獎項後，生產力不增反降。（Getty Images）

由史丹福大學 (Stanford University)流行病學家約安尼迪斯(John Ioannidis)所帶領的團隊，8月於英國「皇家學會開放科學」(Royal Society Open Science)期刊發表一項研究，試圖量化重大獎項是否推動科學進步，並發現資深科學家在獲得重大獎項後，生產力不增反降。

約安尼迪斯博士研究小組，分析本世紀72位諾貝爾獎 (Nobel Prize)得主和119名俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellowship)得主，比較每位得主在獲獎前三年和獲獎後的發表和被引用次數，分析獲獎後生產力如何受到年齡和職業階段的影響；約安尼迪斯博士說，出版物可以讓我們深入瞭解每位學者有多少新作品，引用量化則可以看出該作品在該領域的影響力。

他的團隊發現，諾貝爾獎得主發表論文數量在得獎前後大致相同，但獲獎後的作品被引用的次數遠少於獲獎前的作品；麥克阿瑟獎得主論文量在得獎後稍有增加，但引用量基本上保持不變； 諾貝爾獎和麥克阿瑟獎得主每篇論文的引用率，均出現下降。

研究發現，年齡在獲獎者的科學生產力中有重大影響； 42歲或以上得主，獲獎後的引用和發表數量皆有所下降； 41歲或以下的得主，獲獎後的論文發表數量和引用次數均有增加。

「這些獎項似乎並沒有提高科學家的生產力，」約安尼迪斯博士指出，「真要說的話，甚至產生了反效果。」

諾貝爾基金會自1901年以來，一直為在物理、醫學 和化學領域，為做出突破性成就的科學家頒發獎項，此外還另頒發和平獎、文學獎，以及自1969年增設的經濟學獎；麥克阿瑟獎成立於1981年，不同於諾貝爾獎是在評量成就，麥克阿瑟獎重視得獎者的潛力。