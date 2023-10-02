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諾貝爾獎生醫獎今公布 文學獎中國2作家呼聲高

編譯俞仲慈／綜合1日電
一年一度的諾貝爾獎即將登場。（美聯社）
一年一度的諾貝爾獎即將登場。（美聯社）

2023諾貝爾獎從2日起將陸續揭曉。路透報導，負責頒獎的諾貝爾基金會(Nobel Foundation)日前宣布，今年諾貝爾得主可多得100萬瑞典克朗(9萬1500美元)，總獎金達1100萬瑞典克朗(98萬6000美元)。

基金會表示為反映財務狀況，決定增加獎金；據了解，2012年基金會為因應財務需求，獎金從1000萬克朗減至800萬克朗；2017年得獎金額又提高至900萬克朗、2020年再次增加至1000萬克朗，回到2012年前水準。

不過近十年來，瑞典克朗兌歐元貶值30%，換言之，即使獎金金額提高，非瑞典籍得獎人所得並不會因此增加。

今年諾貝爾基金會在2日首先公布生醫獎(生理學或醫學獎)，接著3日物理學獎、4日化學獎、5日文學獎、6日和平獎以及9日經濟學獎。

中國作家閻連科是諾貝爾文學獎的熱門人選。（中新社）
中國作家閻連科是諾貝爾文學獎的熱門人選。（中新社）

中國作家殘雪是諾貝爾文學獎的熱門人選。（取材自北京日報）
中國作家殘雪是諾貝爾文學獎的熱門人選。（取材自北京日報）

諾貝爾文學獎公布前，英國兩家博彩公司Ladbroke和Nicer Odds鎖定熱門作家，製作一份賠率榜單，吸引大眾下注，中國作家閻連科和殘雪名列其中。

現年65歲的閻連科，有多部作品被翻譯成外語，曾獲得中國魯迅文學獎及香港紅樓夢獎，但是小說「為人民服務」和「丁莊夢」被中國當局列為禁書，只能在港台出版。

至於70歲的殘雪，本名鄧小華，被譽為「中國的卡夫卡」(Kafka of China)，2022年獲得馬來西亞「花蹤世界華文文學獎」(Hua Zong World Chinese Literature Award)，小說「新世紀愛情故事」於今年被翻譯成瑞典文出版。

年年陪榜的日本作家村上春樹(Murakami Haruki)，依然是得獎熱門人選，現年74歲的村上在睽違六年後，於今年4月發表長篇小說「城市及其不確定的牆」(The city and its uncertain walls，暫譯)，備受全球書迷矚目。

此外，旅居德國的日本女作家多和田葉子(Tawada Yōko)，2018年以小說「獻燈使」(The Emissary)獲頒「國家圖書獎」(National Book Awards)翻譯文學類獎，也被認為有得獎機會。

日本作家村上春樹仍是諾貝爾文學獎的熱門人選。（美聯社）
日本作家村上春樹仍是諾貝爾文學獎的熱門人選。（美聯社）

諾貝爾獎 瑞典 日本

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