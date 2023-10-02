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「升息有感」買新車要花42周收入 普通家庭買不起中位數房屋

記者顏伶如／綜合報導
房貸或車貸的利息升高，民眾買房和買車的負擔日增。（Getty Images）
房貸或車貸的利息升高，民眾買房和買車的負擔日增。（Getty Images）

華爾街日報報導，美國民眾終於感受到聯準會升息的切身之痛。為了買房、買車申辦貸款的消費者，如今發現手邊現金與前幾年相比顯然縮水，必須繳付信用卡等利息的消費者則發現，利息開銷變重了。

聯準會官員上周透露接下來可能繼續升息，對於沒有貸款需求的家庭來說，日常生活大致不受升息影響；但對有貸款要還的民眾來說，聯準會積極升息之下，真實衝擊愈來愈強烈。嘉信理財公司(Charles Schwab)投資策略長索德斯(Liz Ann Sonders)指出：「痛苦現在開始了。」

正在申請房貸或車貸的民眾紛紛被數字嚇到。目前30年固定利率房貸利息約7%，比兩年前增加3%，代表著買房民眾每個月要比兩年前多付數百元利息。車貸的狀況也差不多。

國際信評機構穆迪分析(Moody's Analytics)首席經濟學者詹迪(Mark Zandi)指出，普通美國家庭如今完全買不起房子或車子，因為貸款成本大幅加重。

詹迪估計，以今年8月來說，普通美國家庭如果要買新車，必須花費42周的收入，三年前則需要花33周的收入。

全國房地產商協會(NAR)指出，如今普通美國家庭已經買不起中位數價格的房屋。

華爾街日報指出，一般消費者的債務負擔則大致穩定，因為許多民眾在聯準會積極升息之前，早一步鎖定了較低利率的房貸或車貸。同時，許多消費者則因為存款帳戶利息調高而受益。

美國三大信評機構之一環聯資訊(TransUnion)全球研究與諮詢部總監懷斯(Charlie Wise)指出，背負巨額卡債的民眾如今壓力特別沉重。他表示，美國消費者現在積欠的信用卡待繳餘額比兩年前高，對於某些民眾來說，繼續升息將導致受創。

聯準會指出，今年5月間，一般信用卡利息約在20.7%；2022年2月時則只有14.6%。全體美國民眾卡債已首度突破1兆元。

升息 聯準會 貸款

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