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民調：若中生代對決 德桑提斯4個百分點險勝紐森

編譯盧炯燊／綜合30日電

2024年的總統選舉愈來愈似2020年選舉的翻版，兩位年長者在嘮嘮叨叨地重複舊爭論，若是他們的後輩，又會是怎樣的光景？

55歲的民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)曾被吹捧為80歲拜登的替代候選人，但後來他放棄了挑戰。45歲的共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在角逐黨內提名，支持率遠遠落在77歲前總統川普之後。如果由紐森和德桑提斯對決，選民會如何選擇？

每日郵報(Daily Mail)網站委託市場調查公司J.L. Partners做了一個民調︰美國人更願意住在加州或是佛州？更願意投票給誰？

民調結果顯示，47%的人表示願意住佛州，40%者說願意住在加州。共和黨人裡，80%選擇佛州；民主黨人也有同樣的比率選擇加州，57% 的獨立人士表示更願意住在佛州。如果兩人在2024年大選中正面交鋒，德桑提斯將以四個百分點的優勢擊敗紐森。

J.L. Partners高級研究員艾達爾( Joe Alder)分析說，從兩黨支持者如此集中選擇佛州及加州，說明了美國正處於兩極分化，即使選擇居住地也變得政治化。

兩人對於國家的願景截然不同，德桑提斯這位東岸保守派，嚴厲打擊墮胎、禁止同情戀；紐森則屬西岸自由派，但他對罪案的軟弱政策，導致「打砸搶」及無家可歸者激增。如果這個民調正確，說明美國人更喜歡德桑提斯的願景。

他們真正的願景或可在11月的電視辯論正面交鋒時，讓人有更深入了解。辯論定於11月30日晚間9時在福斯新聞網(Fox News)的黃金時段播出。

儘管紐森一再堅稱無意參加2024年競選，排除了挑戰總統拜登、競選黨內總統提名的可能性，但他仍然展開媒體之旅，接受多家電視新聞頻道採訪。

至於德桑提斯也頻頻造勢，將自己打造成川普的合法挑戰者，儘管川普在共和黨初選民調遙遙領先，但他仍希望在初選中突圍。

佛州 德桑提斯 加州

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