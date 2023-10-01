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加州變更規則 或助川普「加速」取得黨內提名

編譯潘勛／綜合30日電
加州共和黨已改變代表團派遣法規，假如川普在加州3月5日的共和黨初選獲勝，就有機會全拿169張加州代表票。圖為川普29日在加州共和黨秋季黨代表大會演說。(路透)
加州共和黨已改變代表團派遣法規，假如川普在加州3月5日的共和黨初選獲勝，就有機會全拿169張加州代表票。圖為川普29日在加州共和黨秋季黨代表大會演說。(路透)

前總統川普希望快速取得共和黨的總統候選人提名，很可能靠的是深藍的加州；加州共和黨已改變代表團派遣法規，假如川普在加州3月5日的共和黨初選獲勝，就有機會全拿169張加州代表票，但共和黨全國代表大會尚未批准。

華爾街日報(WSJ)報導，川普29日在加州共和黨秋季黨代表大會演說時，痛斥由民主黨主政的加州現況，說加州一度很偉大，但現在不復偉大；川普發言著重在加州的頭痛問題如油價、天災及犯罪，另廣泛談到加州的環境法規。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)及生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)稍晚上台推銷自己。加州的媒體市場索費高昂，讓他們認真想試著不讓川普邁過取得多數票門檻，實在很難。

支持德桑提斯的超級政治行動委員會「絕不退縮」(Never Back Down)創辦人邱齊奈利(Ken Cuccinelli)表示，川普的競選陣營作弊更改很多州的初選流程，只有利於他，還損及共和黨選民。

邱齊奈利指的是加州及內華達州；內華達州的規則變更顯然也是要讓川普得利。邱齊奈利的政治行動委員會已抽走部分資源，分配到愛阿華、新罕布夏及南卡州，希望能讓選得很吃力的德桑提斯重獲動能。

拉馬斯瓦米陣營發言人崔西亞‧麥克勞林(Tricia McLaughlin)談到規則可能變更時表示，規則就是規則，按規則去玩，然後獲勝。

其他共和黨參選人都跳過加州共和黨秋季黨代表大會，他們估算，自己的時間及資金用在別處較划算。

川普在共和黨總統民調大幅領先，在加州民調一直在50%左右盤旋；雖然他的官司名單長長一串，但在共和黨領先群倫的地位只更穩固。加州共和黨主席帕特森(Jessica Patterson)表示，變更規則讓「大家比賽起來更公平」。

加州 共和黨 川普

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