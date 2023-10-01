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夏威夷茂宜島野火 揭露全美供水系統缺乏備用電源問題

編譯盧炯燊／綜合30日電
夏威夷茂宜島野火暴露出各地共同的弱點，消防供水系統難敵野火。圖為茂宜島上一棟房屋被焚毀，獨留屋外的消防栓。(Getty Images)
夏威夷茂宜島野火暴露出各地共同的弱點，消防供水系統難敵野火。圖為茂宜島上一棟房屋被焚毀，獨留屋外的消防栓。(Getty Images)

夏威夷州茂宜島8月的災難性野火，拉海納鎮(Lahaina)幾乎全毀，當時在24哩外的鄉村山區小鎮庫拉(Kula) 同樣也面臨嚴重山林火警，但由於水壓不足，以及水泵缺乏備用電源，消防員必須花上半小時尋找可用的消防栓，阻礙打火工作。雖然這場大火沒造成傷亡，但數十棟建築物被燒毀。

庫拉的情況並不罕見，而是美國一個常見弱點，許多供水系統沒有足夠的備用電源，確保遭遇火災、暴風雨或嚴寒時不會斷電。除了阻礙消防工作外，水壓不足還可能使供水系統容易受到污染，危及飲用水清潔。

缺乏備用電源在於系統非常昂貴，負責乾淨飲用水的聯邦環保署(EPA)雖有建議，但未強制公用事業公司設置備用系統。

大城市通常會制定應變計畫，一些州近年來還增加要求，確保公用設施至少在斷電一段時間內仍能運作。普渡大學教授惠爾頓(Andrew Whelton)指出，目前保持水源流動的責任，大部分落在全國各地數千家地方公用事業公司身上，但許多業者的資金有限。

以野火頻繁的加州為例，大部分為農村及貧困社區提供服務的小型自來水公司，沒有足夠的備用電源，因此沒法在停電時維持正常運轉。

加州要求所有公用事業公司在2024年之前安裝備用發電機，但部分社區將無法在期限前完成。

德州州議會通過立法，要求公用事業公司制定計畫，在緊急情況下最少保持一天水壓正常，業者可採取多種方式來遵守規定，包括安裝備用電源或確保足夠儲水量。

代表公用事業的德州節水協會表示，成本是最大障礙，以聖安東尼奧(San Antonio)為例，要在10年內達到該項法律要求，將耗費約2億元，其中發電機費用占大部分。

德州理工大學專家哈德伯格(Amy Hardberger)認為，安裝備用電源很重要，做好預防工作比災後處理要便宜得多。

德州 加州 夏威夷州

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