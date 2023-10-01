紐約如何從下小雨變淹大水？ 氣象專家分析2成因

一場暴風雨29日在紐約都會區造成重大災情，圖為紐約市郊威徹斯特郡居民涉水過馬路。(路透)

29日造成紐約市 大規模洪水 的風暴，一開始看來只是場小雨；但隨著氣候變遷 ，即使較小的風暴，也有可能變得更頻繁、更不祥、更可怕；紐約最終因此遭遇了一個多世紀以來不曾如此潮濕的9月。

多位氣象專家告訴紐約時報，原本不起眼的小事件，如何演變成重大風暴或山洪暴發。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)氣象專家斯塔克(David Stark)表示，27日晚上一個風暴突然向北移動，最終與另一股來自西方的低壓天氣系統聯手，「兩者匯聚處就是大雨發生地，恰好就在紐約市上空」，形成紐約暴雨。

哥倫比亞大學氣候學院專門研究山洪的高級研究員克魯茲基維奇(Andrew Kruczkiewicz)表示，氣候變遷很可能引發更多不祥與持久的傾盆大雨，因為隨著大氣升溫，可以吸納更多水分。

一場暴風雨29日在紐約都會區造成重大災情，圖為環曼哈頓快速道路淹水，汽車泡在水裡。(路透)

國家氣象局天氣預報中心預報業務主管卡賓(Greg Carbin)也說，這個簡單事實最有可能解釋為何東北部如此潮濕； 「像東北風這樣的低壓系統，現在有更多水氣可供使用，隨著大西洋變暖、空氣變暖，大氣層可以產生更多降雨。」

卡賓說，29日的天氣並非典型的猛烈沿海東北風暴或熱帶風暴，而是小規模特徵，如強降雨和雷暴累積的結果；儘管這些不起眼的特徵很難預測，但28日，這些較小事件令國家氣象局發布洪水警報，並在29日清晨發布更強烈警告。

卡賓說，儘管大氣圖看來相似，但「就像人類指紋沒有兩個是相同的，每場風暴也是獨一無二的。」例如，上周末讓紐約市泡在水裡的風暴系統雖令人不快，但並不是它生成了洪水；洪水是降雨強度造成的。卡賓指出，「一般雨天每小時降雨量可能不到十分之一吋，但這天的降雨量是十倍以上。」對道路鋪設有吸收問題的城市來說，結果也變得大不同。

哥倫比亞大學工程學教授勞爾(Upmanu Lall)表示，秋季，東北部的颶風和東北風愈來愈多，容易出現持續強降雨。但隨著氣候變遷，夏季也開始出現持續降雨，例如7月豪雨及隨後襲擊佛蒙特州和哈德遜河谷部分地區的災難性洪水。