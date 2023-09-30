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范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

「參院失去巨人」民主黨范士丹90歲過世 拜登稱她是「美國先鋒」

記者胡玉立／綜合報導
范士丹參議員(中)近來身體不適。圖為今年5月她在助理陪同下，到參院司法委員會露面。(美聯社)
范士丹參議員(中)近來身體不適。圖為今年5月她在助理陪同下，到參院司法委員會露面。(美聯社)

加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)28日晚上在華府家中過世，享壽90歲；她的過世，讓正值國會山莊關鍵時刻的參院出現空缺，也讓在參院僅占微弱多數的民主黨，面臨難題。

她自1992年當選聯邦參議員以來，一直代表加州選區；這位中間派民主黨人、自由主義志業的開拓者和擁護者，在地方與全國長年經營政治生涯，打破了性別障礙。

范士丹辦公室29日表示，范士丹28日晚在華府家中去世。悼念紛至沓來。參院開會時，多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)聲音沙啞地宣布「我們參院失去了一位巨人」，「當全國哀悼這巨大損失時，我們也都知道她影響了許多人生，粉碎了許多天花板。」與范士丹曾在參院共事多年的拜登總統稱她是「美國先鋒」、「真正的開拓者」和「值得珍惜的朋友」。

國會正為導致政府關門的預算案僵持，參議員范士丹不幸於28日過世，國會降半旗致哀。...
國會正為導致政府關門的預算案僵持，參議員范士丹不幸於28日過世，國會降半旗致哀。（美聯社）

范士丹生前是美國最年長在任參議員，熱情倡議加州自由主義優先事項，包括環保、生育權和槍枝管制等；但她也被認為是務實的立法者，她向共和黨人伸出手，尋求中間立場。

今年稍早，她因帶狀皰疹缺席兩個多月，引起許多自由派批評者不滿，民主黨人試圖暫時替代她的參院司法委員會席位，沒有成功。她5月回到參院偶爾投票，身體虛弱只能坐輪椅。

范士丹今年2月14日宣布明年任期屆滿後不再競選連任。2月下旬便傳出感染帶狀皰疹，3月初離開華府返回舊金山家中休養工作，因此缺席多場參院投票，此後一些同黨議員呼籲她提前辭職，她都不為所動，堅持要做到任期結束才退休。

范士丹是資深參議員，立法貢獻良多。圖為2016年她在參院司法委員會質詢大選「通俄...
范士丹是資深參議員，立法貢獻良多。圖為2016年她在參院司法委員會質詢大選「通俄門」調查。(路透)

加州州長紐森(Gavin Newsom)預計很快任命臨時人選替代范士丹的遺缺，但接下來由誰正式接班，勢將在民主黨內展開激烈爭戰。

范士丹去世前，民主黨在參院以51比49占微弱多數席位。紐森必須迅速任命繼任者，否則正努力設法避免政府關門的參院民主黨人，可能更難贏得足夠票數支持。

參院 民主黨 加州

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