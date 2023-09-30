參議員范士丹永遠的遺憾…控槍法案未能延長

范士丹推動控槍不遺餘力，圖為2017年她在參院推動，早日通過延長控槍法案，減少大規模槍擊案。(美聯社)

加州 聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)辭世，享耆壽90歲。洛杉磯 各界紛紛發表聲明，讚揚她從政30多年在國會立法成就重大，其中「禁止攻擊性武器法案」(Assault Weapons Ban)，有效降低了槍枝暴力，挽救了許多人生命，永遠值得人民銘記和緬懷。

1992年范士丹當選加州聯邦參議員，1994年她提出了「禁止攻擊性武器法案」，有效期十年，經國會通過，時任美國總統柯林頓(Bill Clinton)簽署生效。因為罪犯和幫派分子常用攻擊性武器犯案，例如AK-47步槍，槍殺無辜或是火併，在國會立法禁止攻擊性槍械後，使用攻擊性武器的犯罪案件逐年下降，有效保護了民眾和警察的生命安全。

在該法於2004年9月13日有效期滿之前，范士丹在洛杉磯召開記者會，時任洛杉磯縣警長李貝卡(Lee Baca)、洛市警長布萊頓(William Bratton)出席，共同呼籲時任總統布希和國會繼續延長該法，繼續禁止生產、進口和出售火力強大的攻擊性槍械，確保民眾和家庭的安全；否則會給城市治安帶來災難，特別是青少年成為幫派槍械暴力的犧牲者。她呼籲國會兩黨合作，通過延長禁止攻擊性武器法案，如果不延長該項法案，洛杉磯和加州以及全國街頭每年將有許多犧牲者。

范士丹推動控槍不遺餘力，圖為2016年她在參院大聲疾呼，早日通過延長控槍法案，減少大規模槍擊案。(美聯社)

范士丹的呼籲得到了全國民間的響應。當年5月母親節，全國百萬母親匯集首都華盛頓大遊行，要求政府終止攻擊性武器，保護社會和家庭；敦促布希總統推動國會通過延長該法，不應坐視他的共和黨 同僚們拖延抵制，聽命於美國槍枝協會(NRA)。

然而，當年參院共和黨占多數，范士丹提出的延長法案未能表決通過。在以後的任期內，范士丹持續推動槍枝管制法，希望在2024年底任期結束之前，可以為防止槍枝暴力做出更多貢獻。終因國會裡擁槍勢力強大，最終功虧一簣，留下了永遠的遺憾。