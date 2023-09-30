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Politico民調：川普參與叛亂 51%選民認為應禁止參選2024

編譯俞仲慈／綜合29日電
前總統川普。（Getty Images）
前總統川普。（Getty Images）

政治新聞網Politico引述最新民調指出，有51%國人支持引用憲法第14修正案，指控前總統川普參加叛亂活動，應禁止他參選2024年總統大選。

根據Morning Consult poll於9月23日至25日針對1967名註冊選民進行的民調，51%認為川普參與叛亂，支持引用憲法第14修正案，禁止川普參選；同時另有34%受訪者持反對意見。

根據第14修正案，凡「參與叛亂或謀反」(insurrection or rebellion)合眾國或「向合眾國敵人提供援助或支持者」將被取消擔任公職的資格。民調顯示無論政黨傾向，有63%受訪者表示強烈或傾向支持援用第14修正案，有16%表示強烈或傾向反對。

儘管川普在共和黨內一馬當先，但他因國會暴亂案被起訴，有過半選民贊成引用憲法第14...
儘管川普在共和黨內一馬當先，但他因國會暴亂案被起訴，有過半選民贊成引用憲法第14修正案，禁止他參加2024年總統大選。(Getty Images)

當被問及是否相信川普參與叛亂時，51%表示認同或相信，35%持反對意見；民調結果也顯示黨派傾向，因為79%民主黨選民和49%獨立選民相信川普參與叛亂，但只有不到四分之一共和黨選民認同此說。

據Politico報導，兩個自由派團體：「力挺人民言論自由」(Free Speech For People，FSFP)和「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics in Washington，CREW)已分別在明尼蘇達州和科羅拉多州提起告訴，希望取消川普參選資格，並致函要求各州主導選務的州務卿別讓川普名字出現在選票上。

不過，無論民主黨籍或共和黨籍州務卿，都缺乏法律權限，主張交由法院裁決，密西根州民主黨籍州務卿本森(Jocelyn Benson)直言：「聯邦最高法院才是解決問題的適當場所，州務卿的作為並不重要，因為我們希望由聯邦最高法院作出最後裁決。」

對此，川普競選團隊發言人史蒂芬·張(Steven Cheung)先前即指控推動第14修正案純屬政治性攻擊，而且是「顛倒法律」之舉。

川普 民調 民主黨

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