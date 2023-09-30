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卸任參聯會主席痛批川普 密利：我們拒向獨裁效忠

記者胡玉立／綜合報導
參謀首長聯席會議主席密利(左)卸任，29日最後一次以參聯會主席身分檢閱部隊。(Getty Images)
參謀首長聯席會議主席密利(左)卸任，29日最後一次以參聯會主席身分檢閱部隊。(Getty Images)

參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)結束四年的任期，於29日退休；在卸任演說中，密利明顯針對性地抨擊前總統川普表示，「我們不向國王、王后、暴君效忠。我們不會向想成為獨裁者的人效忠。我們不會向個人效忠。我們向憲法效忠。」

拜登總統在這場於華府附近的邁爾-亨德森聯合軍事基地大禮堂(Joint Base Myer-Henderson Hall)舉行的交接儀式上，稱讚密利是一名戰士，「面對危險，毫不畏懼」，「他的胸膛滿滿的勳章」。密利曾在阿富汗、伊拉克、巴拿馬和海地等戰區服役。

密利將美軍最高指揮權移交給空軍參謀長空軍上將布朗(Charles Q. Brown)；布朗是美國歷來第二位擔任參謀首長聯席會議主席的非裔軍官。第一位非裔參謀首長聯席會議主席是相隔近20年前的鮑爾(Colin Powell)，任期自1989年至1993年。

參謀首長聯席會議主席密利29日卸任，他在卸任演說裡暗批川普，稱美軍不會向想當獨裁...
參謀首長聯席會議主席密利29日卸任，他在卸任演說裡暗批川普，稱美軍不會向想當獨裁者的人效忠。(Getty Images)

在密利率領美軍的四年任期內，美國成功獵殺伊斯蘭國(IS)首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)，並在2022年2月為烏克蘭防禦俄羅斯入侵提供軍事援助；但美國也歷經了兩年從阿富汗撤軍的混亂局面；密利與川普之間不穩定的關係，也備受各方矚目。

路透報導，密利在2018年獲川普提名，2019年上任；但他很快就發現自己必須在維持與川普關係，和不要顯得太政治化之間取得平衡。

事實上，川普22日才在社群媒體Truth Social語出驚人地指密利在他擔任總統最後幾個月「叛國」，「把美國總統思維告訴中國，罪大惡極，若在古代，該處死刑。」密利27日公開回應表示，自己是個軍人，忠於憲法逾44年；他願為捍衛支持憲法而死。密利還表示，他「將採取合宜措施，保護自己和家人的安全。」

新上任的參謀首長聯席會議主席布朗自稱內向，他的公眾形象與密利的外向直言，形成鮮明對比；布朗表示，他的目標是阻止侵略，在必要時戰鬥。

密利 川普 阿富汗

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