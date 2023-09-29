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罷工148天…「限制AI」保權利 好萊塢編劇首勝

編譯尤寶琪／綜合28日電
好萊塢編劇爭取到在工作場合禁用AI的重要措施。雙方協議規定，編劇若取得公司同意，可使用 AI幫助寫作；但公司卻不能要求編劇使用AI軟體。（歐新社）
好萊塢編劇爭取到在工作場合禁用AI的重要措施。雙方協議規定，編劇若取得公司同意，可使用 AI幫助寫作；但公司卻不能要求編劇使用AI軟體。（歐新社）

經過148天罷工後，好萊塢編劇們在首次針對生成式人工智慧(AI)的重大勞工鬥爭中取得首勝，爭取到在工作場合限制使用AI的重要措施。雙方協議規定，編劇若取得公司同意，可使用AI幫助寫作；但公司卻不能要求編劇使用AI軟體。

在這場維持了近五個月的罷工期間，沒有什麼問題比在劇本寫作中的使用AI創作一事，更能引起各界共鳴；禁用AI這個曾經不受美國編劇工會(Writers Guild of America，WGA)重視的要求，如今卻變成了關乎生存的抗爭口號。

WGA與大型製片商及串流服務巨頭的「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers、AMPTP)間的暫定協議並沒有全面禁止AI的使用； 雙方都承認，AI在包括劇本寫作等電影製作的許多方面，都是一個很有價值的工具。

這次罷工也涉及因串流服務崛起衍生出的經濟、編劇基本人數和重播費(residual)等較不受矚目的問題，但AI的威脅明確顯示出編劇們的困境，這場人與機器的衝突，也對其他面臨全新自動化類型的產業產生了影響。

WGA成員幾周內將投票決定是否批准要求工作室和製作公司向編劇披露，提供給他們的材料是否部分或全部由AI生成的協議，協議內容也包括AI不可署名、AI無法編寫或重寫「文學材料」、AI生成內容不可做為來源材料。

擬議合約寫道：「AI生成的材料不能用做破壞編劇署名或其他權利。」許多專家認為從這次編劇協議，可以看到未來勞資糾紛的引爆點。

巴布森學院(Babson College)資訊科技教授達文波特(Tom Davenport) 表示：「我希望這會成為許多其他內容創作行業的範例。可以肯定的是，如果你要用AI，那麼將會是人類與AI一起工作。 對我來說，這始終是使用任何AI的最佳方式。」

好萊塢編劇爭取到在工作場合禁用AI的重要措施。雙方協議規定，編劇若取得公司同意，...
好萊塢編劇爭取到在工作場合禁用AI的重要措施。雙方協議規定，編劇若取得公司同意，可使用 AI幫助寫作；但公司卻不能要求編劇使用AI軟體。（歐新社）

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