在太空站待371天破紀錄 美太空人盧比歐順利返回地球

美國太空人盧比歐(中)在國際太空站連續待了371天，打破美國紀錄。圖為他27日搭乘俄羅斯太空船，順利降落哈薩克後，被抬出太空艙。(Getty Images)

在國際太空站連續待了371天，打破美國紀錄的太空人 盧比歐(Frank Rubio)搭乘俄羅斯太空船，於27日順利降落哈薩克 ，被抬出太空艙時，第一句話是「回家真好」。

裹著毯子的盧比歐笑顏燦燦，擦了擦額頭的汗，說「感覺很好」。最後一段15分鐘的降落傘「歸途」，東部時間7點17分「正中紅心」著陸後結束。

影音來源：TIME

盧比歐換掉太空裝後，被直升機載到附近的哈薩克城市卡惹甘(Karaganda)，然後由太空總署專機接回休士頓。

太空總署現場轉播他在太空站的最後時刻，但見他和「站友」們握手、擁抱道別，偶而還笑著看看腕表；最後，在登上俄國 聯合號MS-23太空船之前，於太空站門口留影紀念，聯合號0時41分關閉艙門，朝地球返航。

這艘俄國太空船不是當初載他和兩位俄國太空人到國際太空站「正常接班」的那艘。2022年9月21日把三人載到太空站的太空船冷媒漏光，原定半年後載另三人前去接班的時程延後，兩國太空總署只好另派一艘接接他們回來。這一延就是半年，也讓盧比歐連續在太空站服役的時間超過范德海(Mark Vande Hei)2022年3月創下的355天記錄。

NASA說，盧比歐在太空站這段時間，總共「飛行」了1億5700萬哩，繞行地球5963圈。

他寫下的美國紀錄輸給俄國太空人波利亞可夫(Valeri Polyakov)1994至1995年在俄國和平號太空站寫下的437天「世界紀錄」。

盧比歐說，早知道會多待半年，和邁阿密的家人分離那麼久，「我可能會拒絕」，但當了太空人，「任務」之一就是要面對任何意想不到的事。他很感謝這一年多來，28位「站友」給他加油打氣，稍解思家之苦。

他說，回家第一件事，要在自家後院徹底放鬆一下；必須先從哈薩克轉機到休士頓，才能回到家的他說，「希望這次不會再延了」。