我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

美國太空軍部長喊話 盼與中國設熱線

編譯中心/綜合報導
太空軍作戰部長薩茲曼。（美聯社）
太空軍作戰部長薩茲曼。（美聯社）

太空軍作戰部長薩茲曼(Chance Saltzman)25日受訪時稱，美國太空軍已針對與中國建立熱線一事進行內部討論，以防止太空危機。

路透報導，薩茲曼指出，美中太空軍間設立直接溝通管道，對於緩解緊張局勢非常重要，但美國尚未與中方著手建立此種管道。美國太空軍成立於2019年，也未與俄羅斯太空軍建立直接溝通管道。

薩茲曼表示：「我們美方討論的是至少要開啟溝通管道，以確保如果出現危機，我們知道可以與誰聯繫。」他還說，將由美國總統拜登及國務院領導這類討論。

值此之際，美國太空軍正計劃在日本設立指揮所，因為中國在印太地區的軍事野心使鄰國不安，烏克蘭戰爭凸顯了太空能力在戰事中的重要性。

日本特別關注台灣問題，以及中國可能從俄羅斯一年前入侵烏克蘭以來學到的任何教訓。

日本讀賣新聞旗下英文報The Japan News在本月16日曾報導，美國軍方計劃在不久的將來，設立美國太空軍駐日本指揮所。報導指，美軍設立駐日太空軍指揮所，意在加強日美合作，以因應中國軍方擴大使用太空，以及北韓發展核武及飛彈。

美軍半官方軍事報「星條旗」(Stars and Stripes)網路版，這個新指揮所的設立是美軍加強與盟國太空領域合作的一部分。據報導，美軍在日本的相關活動已由一個小團隊開始。

美國太空軍及日本航空自衛隊今年7月曾在東京橫田空軍基地，針對太空領域首次進行討論。

去年11月，美國太空軍在夏威夷啟用印度－太平洋太空司令部，建立印太太空部隊。一個月後，美國太空軍也在南韓成立區域指揮部。上個月，在美國舉行的美日韓峰會期間，三方同意推動太空安全對話。這次新指揮所的設立顯示，三方有意進一步加強合作。

路透報導，薩茲曼25日在東京與日本防衛大臣木原稔等高級官員會談，證實美國太空軍正研究設立駐日本指揮所的可能性。

他未闡明駐日指揮所的地點或任務，但稱可能與去年11月在韓國建立的區域指揮部相似。

薩茲曼還說，與日本等志同道合國家深化合作，對於監控和了解太空領域活動至關重要，以威懾中國並對抗干擾衛星訊號等「灰色地帶活動」。

太空 日本 烏克蘭

上一則

傳參院接近達成避免政府停擺協議 後續仍需眾院同意

下一則

對抗中國 美國防部擬1年半部署上萬架無人機 但供應商1年僅造38架

延伸閱讀

美軍在敘利亞發起直升機突擊行動 成功捕獲IS官員

美軍在敘利亞發起直升機突擊行動 成功捕獲IS官員
遊客注意 日本JR PASS全國版要漲了 漲幅超過6成

遊客注意 日本JR PASS全國版要漲了 漲幅超過6成
FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久

FT：歐盟官員稱將依賴美國天然氣達數十年之久
不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40

超人氣

更多 >
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？
技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠