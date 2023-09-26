美國太空軍部長喊話 盼與中國設熱線

太空軍作戰部長薩茲曼。（美聯社）

太空 軍作戰部長薩茲曼(Chance Saltzman)25日受訪時稱，美國太空軍已針對與中國建立熱線一事進行內部討論，以防止太空危機。

路透報導，薩茲曼指出，美中太空軍間設立直接溝通管道，對於緩解緊張局勢非常重要，但美國尚未與中方著手建立此種管道。美國太空軍成立於2019年，也未與俄羅斯太空軍建立直接溝通管道。

薩茲曼表示：「我們美方討論的是至少要開啟溝通管道，以確保如果出現危機，我們知道可以與誰聯繫。」他還說，將由美國總統拜登及國務院領導這類討論。

值此之際，美國太空軍正計劃在日本 設立指揮所，因為中國在印太地區的軍事野心使鄰國不安，烏克蘭 戰爭凸顯了太空能力在戰事中的重要性。

日本特別關注台灣問題，以及中國可能從俄羅斯一年前入侵烏克蘭以來學到的任何教訓。

日本讀賣新聞旗下英文報The Japan News在本月16日曾報導，美國軍方計劃在不久的將來，設立美國太空軍駐日本指揮所。報導指，美軍設立駐日太空軍指揮所，意在加強日美合作，以因應中國軍方擴大使用太空，以及北韓發展核武及飛彈。

美軍半官方軍事報「星條旗」(Stars and Stripes)網路版，這個新指揮所的設立是美軍加強與盟國太空領域合作的一部分。據報導，美軍在日本的相關活動已由一個小團隊開始。

美國太空軍及日本航空自衛隊今年7月曾在東京橫田空軍基地，針對太空領域首次進行討論。

去年11月，美國太空軍在夏威夷啟用印度－太平洋太空司令部，建立印太太空部隊。一個月後，美國太空軍也在南韓成立區域指揮部。上個月，在美國舉行的美日韓峰會期間，三方同意推動太空安全對話。這次新指揮所的設立顯示，三方有意進一步加強合作。

路透報導，薩茲曼25日在東京與日本防衛大臣木原稔等高級官員會談，證實美國太空軍正研究設立駐日本指揮所的可能性。

他未闡明駐日指揮所的地點或任務，但稱可能與去年11月在韓國建立的區域指揮部相似。

薩茲曼還說，與日本等志同道合國家深化合作，對於監控和了解太空領域活動至關重要，以威懾中國並對抗干擾衛星訊號等「灰色地帶活動」。