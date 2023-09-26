我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

確保印太安全 美將派艦護太平洋島國 提供合作訓練

編譯中心/綜合報導

拜登25日在白宮與太平洋島國領袖召開第二次峰會，為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將聯合盟友把尖端海域感知技術引進至區域。

繼去年9月首場峰會，拜登總統25日上午在國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)陪同下，為第二屆太平洋島國峰會揭開序幕。

除了澳洲、紐西蘭、萬那杜及去年4月和中國簽署安全協議的索羅門群島，太平洋島國論壇(Pacific Island Forum)其餘14個成員國皆派出總理或總統等國家領袖與會。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)去年親自出席白宮首屆太平洋島國峰會，但一度被爆出要求美國太平洋夥伴關係宣言(Declaration on the U.S.-Pacific Partnership)移除中國相關文字，才願意簽署文件。

蘇嘉瓦瑞上周人雖在紐約出席聯合國大會，但他選擇周末返國，改派外長馬內列(Jeremiah Manele)出席白宮太平洋島國峰會。對此，美國一名資深官員坦承，美方對蘇嘉瓦瑞選擇缺席「感到失望」。

拜登25日在峰會上發表開幕致詞，首先就自己5月為避免美國債務違約，取消赴巴布亞紐幾內亞出席太平洋島國論壇一事再次表達歉意。

拜登表示，美國致力與太平洋島國建立更強健夥伴關係，積極履行去年峰會承諾，包括設立駐東加與駐索羅門大使館、在斐濟設立美國國際開發總署(USAID)辦公室，以及重新部署美國志願服務組織「和平工作團」(Peace Corps)至薩摩亞群島、斐濟、東加等國。

此外，拜登指出，美國已與密克羅尼西亞、吐瓦魯簽署新的經濟協議，目前計劃與馬紹爾群島簽訂類似協議；25日也正式與庫克群島和紐埃建交。

拜登致詞雖通篇未提到中國，但一位不具名美國資深官員22日於背景簡報會中說，北京在區域獨斷作為與影響力，無疑需要美方戰略上持續關注；美國和太平洋島國的互動，與美方認為印太區域應保持自由開放息息相關，而峰會將展現美國及理念相近盟友對島國來說是「可行替代方案」。

為達成上述目標，拜登同時宣布，明年將派出首艘美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)艦艇，專責與太平洋島國合作及提供訓練。不僅如此，美國計劃與「四方安全對話」(Quad)夥伴共同投資1100萬美元，把尖端海域感知技術引進至區域。 

 

拜登 白宮 東加

上一則

拜登撥2億元 助太平洋島國氣候基建

下一則

編劇工會已暫停罷工 演員工會繼續罷工 幾十萬人失業

延伸閱讀

確保印太安全開放 美2024年派海巡艦至太平洋島國

確保印太安全開放 美2024年派海巡艦至太平洋島國
一洲焦點／司法遇到拜登家變雙標？

一洲焦點／司法遇到拜登家變雙標？
喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票

喜萊莉警告拜登注意第三黨勢力 別被分了民主黨選票
上網轉賣演唱會門票 要注意IRS報稅門檻變嚴格

上網轉賣演唱會門票 要注意IRS報稅門檻變嚴格

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？