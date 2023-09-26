確保印太安全 美將派艦護太平洋島國 提供合作訓練

拜登 25日在白宮 與太平洋島國領袖召開第二次峰會，為確保印太安全開放，拜登宣布明年將派海巡艦艇為太平洋島國提供訓練，也將聯合盟友把尖端海域感知技術引進至區域。

繼去年9月首場峰會，拜登總統25日上午在國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文、白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)陪同下，為第二屆太平洋島國峰會揭開序幕。

除了澳洲、紐西蘭、萬那杜及去年4月和中國簽署安全協議的索羅門群島，太平洋島國論壇(Pacific Island Forum)其餘14個成員國皆派出總理或總統等國家領袖與會。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)去年親自出席白宮首屆太平洋島國峰會，但一度被爆出要求美國太平洋夥伴關係宣言(Declaration on the U.S.-Pacific Partnership)移除中國相關文字，才願意簽署文件。

蘇嘉瓦瑞上周人雖在紐約出席聯合國大會，但他選擇周末返國，改派外長馬內列(Jeremiah Manele)出席白宮太平洋島國峰會。對此，美國一名資深官員坦承，美方對蘇嘉瓦瑞選擇缺席「感到失望」。

拜登25日在峰會上發表開幕致詞，首先就自己5月為避免美國債務違約，取消赴巴布亞紐幾內亞出席太平洋島國論壇一事再次表達歉意。

拜登表示，美國致力與太平洋島國建立更強健夥伴關係，積極履行去年峰會承諾，包括設立駐東加 與駐索羅門大使館、在斐濟設立美國國際開發總署(USAID)辦公室，以及重新部署美國志願服務組織「和平工作團」(Peace Corps)至薩摩亞群島、斐濟、東加等國。

此外，拜登指出，美國已與密克羅尼西亞、吐瓦魯簽署新的經濟協議，目前計劃與馬紹爾群島簽訂類似協議；25日也正式與庫克群島和紐埃建交。

拜登致詞雖通篇未提到中國，但一位不具名美國資深官員22日於背景簡報會中說，北京在區域獨斷作為與影響力，無疑需要美方戰略上持續關注；美國和太平洋島國的互動，與美方認為印太區域應保持自由開放息息相關，而峰會將展現美國及理念相近盟友對島國來說是「可行替代方案」。

為達成上述目標，拜登同時宣布，明年將派出首艘美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)艦艇，專責與太平洋島國合作及提供訓練。不僅如此，美國計劃與「四方安全對話」(Quad)夥伴共同投資1100萬美元，把尖端海域感知技術引進至區域。