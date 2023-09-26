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嬰兒潮世代退休、低出生率、就業偏好改變…勞工短缺恐成長期危機

編譯莊瑞萌／綜合25日電

華爾街日報25日報導，低出生率與勞動市場主力之一的嬰兒潮世代陸續退休，專家預測，美國國內就業市場勞工短缺困境仍將持續，並演變成長期性缺工危機，帶來工資提高與人員頻繁流動的後果；而汽車和航空工人罷工，凸顯了這場醞釀數十年的職場風暴。

專家指出，戰後嬰兒潮世代(Baby Boomers)退休、低出生率、移民政策改變以及工人就業偏好的改變等因素，都造成了雇主面臨遇缺卻無法補的缺工問題，而且未來幾年內這些現象都不會有明顯變化。人力公司Magnit執行長卡羅爾(Teresa Carroll)表示，「這就是所謂的人才供應鏈，而且在這種情況下，人才自己本身有選擇權。」

另外，根據勞工部數據，2032年之前，總就業率每年成長0.3%，相較過去10年的1.2%低許多，最大原因是人口短缺而且會造成國內生產毛額(GDP)成長變緩。

目前為國內人口主力、人數約7600萬人的嬰兒潮世代，現階段年齡介於58至77歲之間，但到了2028年，最小的也到了平均退休年齡64歲。至於第二大人口族群千禧世代(Millennials)人數約6200萬人，也因為移民才讓人口繼續成長。一直長期穩定增加工作年數的嬰兒潮世代，在這次疫情期間開始放慢步伐，許多人退休至今仍未重返職場。

受疫情影響，勞動參與率至今尚未完全恢復，即使年齡介於25至54歲之間的青壯年工作者人數出現成長，但勞工部預測，整體勞動參與率將在2032年下降至60.4％，主要因為是嬰兒潮世代的退休。

長期性的勞力短缺，短期內將加快工資成長的速度。營建公司Suffolk執行長費許(John Fish)就說，「一個木工現在的薪資比24個月前多20%到25%，這不是永續的現象。」

勞動力短缺可以透過讓更多人力投入勞動力市場或提高現有勞工的生產力加以緩解。疫情爆發後凸顯了全球供應鏈的脆弱性，讓外包不再吃香，反倒是將製造業再次帶回美國的「回流」(reshoring)氣勢正旺並獲得政府數十億美元的補助支持。

受到疫情相關的政策一度減少的移民目前也大批湧入國內，不過，移民仍是意見分歧的問題。費許說，「如果不透過一個周全的移民政策來解決勞動問題，未來兩到三年內，勞動力全面性不足將造成工資一路飆升。」

勞工部 退休 移民

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