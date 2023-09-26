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編劇工會已暫停罷工 演員工會繼續罷工 幾十萬人失業

編譯陳韻涵／綜合25日電
演員工會主席法蘭‧德瑞雪(左)在罷工初期發言激烈，措辭強捍，導致與電影製片廠的協商暫停至今。(美聯社)
演員工會主席法蘭‧德瑞雪(左)在罷工初期發言激烈，措辭強捍，導致與電影製片廠的協商暫停至今。(美聯社)

美國劇作家協會(Writers Guild of America, WGA，編劇工會) 24日暫時同意與代表好萊塢主要電影公司的片商組織的「電影電視製作人聯盟」(AMPTP)的新勞動契約磋商內容，結束罷工；如今電影電視產業能否全面恢復的焦點，重回數萬名罷工的演員身上，雙方已兩個多月未協商，也沒有安排會談。

紐約時報報導，好萊塢規模最大工會組織、成員高達16萬名電影及電視演員的「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」(SAG-AFTRA)已展現協商誠意，但AMPTP於8月初做出策略性決定，要先化解WGA的爭端，主因是SAG-AFTRA主席法蘭‧德瑞雪(Fran Drescher)在7月中旬罷工初期的爭議措辭，其中包括她譴責電影工作室高層為「中世紀的領地男爵」(land barons of a medieval time)。

德瑞雪近幾周較少發言，而只有在SAG-AFTRA與片商達成協議後，數十萬名娛樂產業相關員工才能回歸工作崗位，包括攝影指導、攝影師、妝髮設計師、道具管理員、佈景規畫員、燈光技術員等。

SAG-AFTRA對抗AMPTP的罷工則邁入第75天，但這種情況預料很快結束，畢竟挽救2024年劇院與電影院票房的風險很高。

SAG-AFTRA已恭賀代表超過1萬1000名劇作家和編劇的WGA與「電影電視製作人聯盟」(Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP)達成暫時新協議，結束146天罷工，但表示「仍致力為會員爭取必要條款」。

WGA的臨時協議詳細內容並未公布，但大多符合WGA的訴求，包括增加串流媒體內容的報酬、片廠在電視節目最低人員配置方面讓步，並保證人工智慧(AI)技術不會侵犯編劇的利益、功勞與報酬；臨時協議內容仍待工會領導階層同意，並將在未來幾天由編劇會員批准，兩者預料都會同意。

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