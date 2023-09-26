我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

電動車時代來臨 UAW要提高工人時薪

記者胡玉立／綜合報導

美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商克萊斯勒母公司Stellantis和通用汽車，以及福特汽車的罷工已超過十天，代表14萬6000名勞工的UAW要求加薪至少40%，但在大力推動新能源汽車的拜登總統26日赴密西根州聲援罷工之際，外界關注的焦點之一是，UAW能否為通用汽車Ultium電動汽車工廠1100位時薪工人贏得加薪合約，因為電動汽車普遍被視為是美國汽車的未來。

有線電視新聞網(CNN)報導，通用汽車2019年關閉了50多年歷史的俄亥俄州洛茲敦(Lordstown Assembly)裝配廠，引發UAW為期六周罷工；儘管UAW當時為洛茲敦工廠爭到起死回生機會，該廠卻無車可造。

通用汽車與工會和解不到一個月，就將洛茲敦工廠賣給新貴電動卡車製造商洛茲敦汽車公司(Lordstown Motors)；該公司今年稍早申請破產。現在該廠歸鴻海旗下富士康(Foxconn)所有，目前計畫2025年開始為另一新貴公司Fisker生產電動汽車。

與此同時，通用汽車2019年與韓國製造商LG成立合資企業Ultium Cells，在洛茲敦當地生產電動汽車大型電池；Ultium Cells是通用汽車計畫2035年從內燃機汽車完全轉向全電動汽車系列的關鍵。

Ultium去年8月動工，該廠工人去年12月一致同意加入UAW；人數約1100人的他們雖未直接參與這次罷工談判；但因三大汽車巨頭均計畫轉向發展電動汽車，這些電動汽車工人可以說是關鍵癥結所在。

Ultium工人起薪為每小時16.5元；收入與一般汽車裝配或發動機工廠成員收入相差很遠；14萬5000名一般工會成員多數時薪為32.32元。工會8月與Ultium工人討論同意將時薪調升至20.5元起薪，但仍比三巨頭工廠資深汽車工人低36%。

UAW領袖表示，加薪只是第一步，其目標是未來讓電動汽車工廠成員納入通用汽車全國勞工協議。談判成員馬納羅(Eric Manaro)說：Ultium工人對這次加薪感到滿意，即使他們認為這只是第一步。

罷工 勞工 俄亥俄州

上一則

嬰兒潮世代退休、低出生率、就業偏好改變…勞工短缺恐成長期危機

下一則

川普逛槍店脫口「想買一把」惹議 發言人急澄清

延伸閱讀

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠
茱兒芭莉摩眼淚白流了？編劇罷工將落幕 節目很快恢復

茱兒芭莉摩眼淚白流了？編劇罷工將落幕 節目很快恢復
與片商達協議 好萊塢編劇工會罷工落幕 結束146天抗爭

與片商達協議 好萊塢編劇工會罷工落幕 結束146天抗爭
印尼展現電動車野心 汽車產量難贏泰國 但能有其他貢獻

印尼展現電動車野心 汽車產量難贏泰國 但能有其他貢獻

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？