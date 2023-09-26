電動車時代來臨 UAW要提高工人時薪

美國汽車工人聯合會(UAW)針對底特律三大汽車製造商克萊斯勒母公司Stellantis和通用汽車，以及福特汽車的罷工 已超過十天，代表14萬6000名勞工 的UAW要求加薪至少40%，但在大力推動新能源汽車的拜登總統26日赴密西根州聲援罷工之際，外界關注的焦點之一是，UAW能否為通用汽車Ultium電動汽車工廠1100位時薪工人贏得加薪合約，因為電動汽車普遍被視為是美國汽車的未來。

有線電視新聞網(CNN)報導，通用汽車2019年關閉了50多年歷史的俄亥俄州 洛茲敦(Lordstown Assembly)裝配廠，引發UAW為期六周罷工；儘管UAW當時為洛茲敦工廠爭到起死回生機會，該廠卻無車可造。

通用汽車與工會和解不到一個月，就將洛茲敦工廠賣給新貴電動卡車製造商洛茲敦汽車公司(Lordstown Motors)；該公司今年稍早申請破產。現在該廠歸鴻海旗下富士康(Foxconn)所有，目前計畫2025年開始為另一新貴公司Fisker生產電動汽車。

與此同時，通用汽車2019年與韓國製造商LG成立合資企業Ultium Cells，在洛茲敦當地生產電動汽車大型電池；Ultium Cells是通用汽車計畫2035年從內燃機汽車完全轉向全電動汽車系列的關鍵。

Ultium去年8月動工，該廠工人去年12月一致同意加入UAW；人數約1100人的他們雖未直接參與這次罷工談判；但因三大汽車巨頭均計畫轉向發展電動汽車，這些電動汽車工人可以說是關鍵癥結所在。

Ultium工人起薪為每小時16.5元；收入與一般汽車裝配或發動機工廠成員收入相差很遠；14萬5000名一般工會成員多數時薪為32.32元。工會8月與Ultium工人討論同意將時薪調升至20.5元起薪，但仍比三巨頭工廠資深汽車工人低36%。

UAW領袖表示，加薪只是第一步，其目標是未來讓電動汽車工廠成員納入通用汽車全國勞工協議。談判成員馬納羅(Eric Manaro)說：Ultium工人對這次加薪感到滿意，即使他們認為這只是第一步。