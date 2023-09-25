我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

秋冬感染季 流感、新冠2種疫苗最好在10月底前施打

記者胡玉立／綜合報導
醫生建議10月底前接種流感和新冠疫苗。（美聯社）
醫生建議10月底前接種流感和新冠疫苗。（美聯社）

呼吸道病毒感染季節即將到來。該什麼時候接種新冠疫苗、流感疫苗或「呼吸道融合病毒」(RSV)疫苗？醫師通常建議10月底前接種流感和新冠疫苗，並稱這兩種疫苗可同時接種。醫師強調，最重要的是接種疫苗；只要診所或藥局開放施打，就值得去接種，藉此保護自身健康。

醫師通常建議年齡六個月以上所有的人接種流感疫苗和新冠疫苗。醫師和免疫學家表示，疫苗通常在注射後一到兩周開始提供最佳保護；新冠和流感疫苗裡的抗體大約會維持高水平四到六個月。

有鑑於夏季新冠病例激增，民眾應優先考慮盡快接種新冠疫苗，只有最近剛感疫者除外；剛染疫者的抗體水平相當高，加強劑較無用武之地。醫師建議，今夏感染過新冠病毒者，應等三到六個月後再注射。

醫生建議10月底前接種流感和新冠疫苗。（美聯社）
醫生建議10月底前接種流感和新冠疫苗。（美聯社）

至於流行性感冒通常到晚秋時節才會開始發作。聯邦疾病防治中心(CDC)建議大多數人在9月或10月接種流感疫苗。懷孕後期孕婦和需接種兩劑的兒童可在夏季稍早開始接種。CDC稱，目前流感發病率仍低，只有不到1%的檢測樣本呈陽性。

賓州大學免疫學研究所所長威瑞(John Wherry)表示，流感病例通常在11月開始增加，在1月達到高峰，在3月底逐漸減弱。考慮到注射流感疫苗後的保護作用可持續四到六個月，在10月或11月初注射可能更有意義。

新冠疫苗接種，宜早不宜遲，特別是老年人或免疫功能低下者。新核准的新冠疫苗針對目前流行優勢菌株。據CDC數據，過去一個月新冠檢測陽性率徘徊在14%左右，高於6月的4%。

至於新的RSV疫苗已授權老年人和部分孕婦使用，建議儘早接種，因為感染活動正在增加，且RSV往往比其他呼吸道病毒更早達到高峰。

流感疫苗 CDC 檢測

上一則

拜登拉攏太平洋島國 美國將與庫克群島、紐埃建交

下一則

邊界直擊 執法人員拉開鐵網助無證客入境 圍牆形同虛設

延伸閱讀

秋冬4大病毒發威孩童發燒多 醫崩潰：自己小孩也發燒

秋冬4大病毒發威孩童發燒多 醫崩潰：自己小孩也發燒
紐約聘病毒偵探 防流行傳染病爆發

紐約聘病毒偵探 防流行傳染病爆發
洛縣新冠新疫苗開始施打 多數人可免費接種

洛縣新冠新疫苗開始施打 多數人可免費接種
保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂

保險不保、收費條碼沒到…新版疫苗施打一團亂

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里