秋冬感染季 流感、新冠2種疫苗最好在10月底前施打

醫生建議10月底前接種流感和新冠疫苗。（美聯社）

呼吸道病毒感染季節即將到來。該什麼時候接種新冠疫苗、流感疫苗 或「呼吸道融合病毒」(RSV)疫苗？醫師通常建議10月底前接種流感和新冠疫苗，並稱這兩種疫苗可同時接種。醫師強調，最重要的是接種疫苗；只要診所或藥局開放施打，就值得去接種，藉此保護自身健康。

醫師通常建議年齡六個月以上所有的人接種流感疫苗和新冠疫苗。醫師和免疫學家表示，疫苗通常在注射後一到兩周開始提供最佳保護；新冠和流感疫苗裡的抗體大約會維持高水平四到六個月。

有鑑於夏季新冠病例激增，民眾應優先考慮盡快接種新冠疫苗，只有最近剛感疫者除外；剛染疫者的抗體水平相當高，加強劑較無用武之地。醫師建議，今夏感染過新冠病毒者，應等三到六個月後再注射。

醫生建議10月底前接種流感和新冠疫苗。（美聯社）

至於流行性感冒通常到晚秋時節才會開始發作。聯邦疾病防治中心(CDC )建議大多數人在9月或10月接種流感疫苗。懷孕後期孕婦和需接種兩劑的兒童可在夏季稍早開始接種。CDC稱，目前流感發病率仍低，只有不到1%的檢測 樣本呈陽性。

賓州大學免疫學研究所所長威瑞(John Wherry)表示，流感病例通常在11月開始增加，在1月達到高峰，在3月底逐漸減弱。考慮到注射流感疫苗後的保護作用可持續四到六個月，在10月或11月初注射可能更有意義。

新冠疫苗接種，宜早不宜遲，特別是老年人或免疫功能低下者。新核准的新冠疫苗針對目前流行優勢菌株。據CDC數據，過去一個月新冠檢測陽性率徘徊在14%左右，高於6月的4%。

至於新的RSV疫苗已授權老年人和部分孕婦使用，建議儘早接種，因為感染活動正在增加，且RSV往往比其他呼吸道病毒更早達到高峰。