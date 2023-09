前總統卡特將過99歲生日 驚喜現身喬州花生節

前總統卡特 與96歲妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)23日在喬治亞州 平原鎮花生節(Plains Peanut Festival)驚喜現身,這是自卡特夫婦七個月前宣布將接受安寧照護以來首度公開露面,而卡特也將於10月1日迎接其99歲生日。

卡特中心(Carter Center)的X平台(前推特)帳號轉發卡特夫婦在花生節上乘坐一輛黑色多功能車(SUV)的影片,貼文寫到:「卡特總統夫婦在平原鎮花生節度過美好的一天!而且就在卡特99歲生日前一周,我們打賭午餐菜單上絕對有花生醬冰淇淋!#JimmyCarter99」(花生醬是卡特的最愛)。

現年98歲的卡特是美國目前最高齡也最長壽的總統。卡特夫婦則是美國史上結婚最久的總統夫婦,他們於1946年結為連理,今年7月是他們的結婚77周年紀念。

卡特中心執行長佩姬·亞歷山大(Paige Alexander)的聲明表示,卡特夫婦非常關心他們的故鄉,「很高興見到他們在平原鎮感受鄰里與友人對他們的愛。」

卡特的辦公室今年2月宣布,經歷幾次的住院治療後,卡特已決定接受安寧照護,他將停止進一步的醫療干預,在家中度過餘生;卡特2015年被診斷出黑色素瘤癌症 ,已擴散至肝臟、大腦,但之後宣布復原,2019年曾摔倒多次。今年5月,卡特中心表示前第一夫人羅莎琳被診斷出失智症。

本月卡特中心為卡特即將到來的生日發起慶祝活動。

卡特的孫子傑森卡特(Jason Carter)在節目「GMA3」上表示:「當時我們不曉得也不認為我們將能夠為他過99歲生日。」「能有這麼多時間和他相處,這對我們所有人來說是一種真正的祝福。」

