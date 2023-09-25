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菲律賓譴責中國 在黃岩島設「漂浮障礙」

編譯高詣軒／綜合報導
菲律賓船隻Datu Bankaw上的人員，在南海爭議水域「黃岩島」入口附近監視一艘中國海岸警衛隊船隻。(Getty Images)
菲律賓船隻Datu Bankaw上的人員，在南海爭議水域「黃岩島」入口附近監視一艘中國海岸警衛隊船隻。(Getty Images)

路透報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉(Jay Tarriela)24日表示，菲國海防隊、漁業暨水產資源局「強烈譴責」北京在南海具主權爭議的黃岩島(Scarborough Shoal)地區局部設置「漂浮障礙」，使菲國漁民無法進入當地從事漁業和營生活動。

塔瑞耶拉在社群X平台(前身為推特)指稱，黃岩島的漂浮障礙為中國海警單位設立，菲國海防隊將持續和相關政府部門密切協作，因應這些挑戰，以維護菲國海上權益並保護自身海域。中國駐馬尼拉大使館未立即回覆路透的置評請求。

菲國前總統杜特蒂任內，中菲關係顯著改善，北京曾允許菲國漁民回到無人居住的黃岩島海域，但現任總統馬可仕去年就任後，兩國關係緊張再起。菲方稱黃岩島為「馬辛洛克灘」。

塔瑞耶拉表示，菲國海防隊和漁業部門人員在22日的例行巡邏期間，於黃岩島周邊發現漂浮障礙，估計長達300公尺。他表示，菲國船隻抵達時，三艘中方海警的剛性充氣船和一艘海上民兵船隻已設下該障礙。

菲國漁民表示，北京方面於當地監控大量漁民時，通常會設置這類障礙。

塔瑞耶拉並稱，中方船隻共做出15次無線電示警，指控菲國船隻和漁民違反國際法和北京法令，在得知菲國船上有媒體人員後，隨即離開。

北京聲索九成南海地區主權，其專屬經濟區與越南、馬來西亞、汶萊、印尼和菲律賓等國重疊。2012年北京掌控黃岩島，迫使菲國漁民到更遠的海域捕魚，影響漁獲量。

菲律賓海岸防衛隊24日發布照片顯示中國海警船出現在南海黃岩島附近設「漂浮障礙」。...
菲律賓海岸防衛隊24日發布照片顯示中國海警船出現在南海黃岩島附近設「漂浮障礙」。（路透）

北京 越南 大使館

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