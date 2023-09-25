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拜登拉攏太平洋島國 美國將與庫克群島、紐埃建交

編譯高詣軒／綜合報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

路透報導，拜登總統25日將主持與太平洋島國領袖的第二次年度峰會，以期拉攏各島國，防止北京在該地區擴張影響力。報導稱，預期美方將首度正式外交承認該地區的庫克群島(Cook Islands)、小島國紐埃(Niue)，並承諾進一步提供基礎建設資金。

庫克群島1965年公投通過建立自治政體，與紐西蘭以「自由聯合」型態合作，外交與國防由紐西蘭監督，人口約1萬7000，擁有紐西蘭公民權，同以英國國王查理三世為元首。紐埃也是紐西蘭的聯繫邦，人口約1600人。

美聯社報導，拜登25日將宣布在庫克群島及紐埃設立使領館。

由18個成員國所組成的太平洋島國論壇(Pacific Islands Forum)，將於25日起在美國舉行為期兩天的峰會。路透指出，太平洋諸島地區具戰略意義，華府向來將其視為自家「後院」。美國在會議中，預計承諾海底電纜等基建經費。今年的優先事項包括氣候變遷、經濟成長、永續發展、公共衛生和對抗非法捕魚等。

不過，近年和北京加深關係的索羅門群島(Solomon Islands)總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)，不會出席今年峰會。一名拜登政府高階官員表示，美方對此感到失望。澳洲廣播公司報導，索羅門群島外交部長馬內列(Jeremiah Manele)將出席這場峰會。

蘇嘉瓦瑞23日在聯合國大會發言時，稱讚與中國的發展合作「限制更少、回應更積極，符合我們國家的需要」，他並說北京是索國基礎建設的首要合作夥伴。蘇嘉瓦瑞表示，他在7月訪中期間與中國國家主席習近平達成共識，希望透過中國的「一帶一路倡議」與「全球安全倡議」等政策，來實現索羅門群島的發展。

另一方面，萬那杜(Vanuatu)總理基爾曼(Sato Kilman)辦公室官員說，基爾曼也不會出席這場峰會。因為萬那杜所有國會議員須在25日於國會進行不信任投票。

拜登去年在白宮和太平洋島國領袖舉行首次峰會，原本預計5月在巴布亞紐幾內亞再度聚首，但當時華府面臨舉債上限危機，使拜登提早結束亞洲行。去年有14個太平洋島國與會，華府承諾協助諸島國抵禦北京的「經濟脅迫」，並提出一項共同宣言。

拜登 北京 庫克

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