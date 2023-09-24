癱瘓零件配送 汽車工會罷工重創車商「金脈」

汽車工人罷工擴大，伊利諾州一座汽車裝配廠大門深鎖。(Getty Images)

聯合汽車工會(UAW)22日擴大罷工 規模，衝擊負責銷售與檢修通用(GM)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)汽車的車商；銷售與安裝零件是汽車產業利潤 最高的一部分，但由於仰賴及時出貨，所以也極容易受影響，罷工的策略已經奏效，導致車商難以獲取部分零件。

本次罷工擴大規模針對通用與斯特蘭蒂斯的38個零件配送中心，在紐約凱迪拉克(Cadillac，通用汽車旗下品牌)車商工作的技師法蘇洛(Richard Fasulo)表示：「接下來幾乎不可能獲得大量的這類零件，這些車商將告訴他們的顧客，不知道何時能維修顧客的汽車，也許是無限期。」

銷售維修零件與檢修收入是許多車商的主要利潤，為AutoNation與Lithia等大型汽車零售商帶來40%或更高的毛利率。

全國汽車車商協會(National Association of Auto Dealers)主席與執行長史坦東(Mike Stanton)表示：「車商不希望看到任何事限制我們服務顧客的可能，因此我們確實希望車廠與UAW能盡快、和睦地達成協議。」

對於許多車商來說，無法維修的問題將很快浮現，在費城郊區通用汽車零件配送中心罷工的莫里斯(Thomas Morris)表示肯定會影響顧客，該零件配送中心為賓州至緬因州的通用經銷商服務，每日配送約3萬個汽車維修零件。

通用汽車發布聲明表示該公司有針對各種情況的應急計畫；斯特蘭蒂斯表示21日已給予「具有競爭力的提議」，正在等待UAW的回應，期待能帶來富有成效的約定。

康乃爾大學(Cornell University)勞工 關係學院(School of Industrial and Labor Relations)勞工研究負責人惠頓(Arthur Wheaton)指出，UAW的策略是明智之舉，「我認為接著針對配送中心是很好的策略」，維修是重要生意，是車商賺入大筆收益的途徑之一。

吉姆巴特汽車集團(Jim Butler Auto Group)執行長索爾斯(Brad Sowers)表示若在60日內未達成協議，將令他感到頭痛，「我只希望他們團結起來達成目標」。