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搶在川普發表演說前一天 拜登周二赴密西根聲援罷工

編譯俞仲慈／綜合23日電
拜登總統26日將到密西根州為罷工的汽車工人打氣，圖為時任副總統的拜登2014年在聯合汽車工人工會的年會上作勢支持工會。(美聯社)
拜登總統26日將到密西根州為罷工的汽車工人打氣，圖為時任副總統的拜登2014年在聯合汽車工人工會的年會上作勢支持工會。(美聯社)

紐約時報報導，拜登總統預計26日前往密西根州，參加聯合汽車工會(UAW)罷工行動，藉此表達對汽車工人的支持，也是數十年來，歷任總統力挺罷工最具實際的表現。

拜登總統22日在社群平台X發文表示：「我訂於26日前往密西根州，和UAW會員一起站在最前線，聲援他們為爭取自我價值而奮鬥的目標。」

據報導，UAW主席費恩(Shawn Fain)日前公開向白宮喊話：「我們邀請並鼓勵所有支持我們行動的人加入罷工最前線，包括我們的親朋好友，甚至美國總統。」於是拜登22日決定訪問密州，而且日期還選在前總統川普在密州發表演說的前一天。

拜登總統26日將到密西根州為罷工的汽車工人打氣，圖為汽車工人在密西根州斯泰蘭蒂斯...
拜登總統26日將到密西根州為罷工的汽車工人打氣，圖為汽車工人在密西根州斯泰蘭蒂斯的一個零件工廠外面示威。(美聯社)

目前UAW罷工行動已擴大至20州38間工廠和物流中心，其中密西根、威斯康辛、賓州、內華達州、北卡和喬治亞都是2024大選關鍵州，尤其密西根更是許多汽車工人的家鄉。

不過以現任總統之姿加入罷工行動，過去從未有先例，前白宮資深勞工政策顧問哈里斯(Seth Harris)直言：「身為史上最支持工會的總統，拜登相當認真，也意味著有時要打破慣例。」

而且拜登自罷工以來，不但為汽車工人發聲，同時派遣華裔代理勞工部長蘇維思(Julie Su)和白宮資深經濟顧問史柏靈(Gene Sperling)介入協調勞資談判。

拜登自稱為美國史上最支持工會的總統，但是任內積極推動電動車發展，由於電動車生產線所需人力較少，導致傳統汽車就業機會減少，因此UAW和其他主要工會背道而馳，至今仍拒絕支持拜登競選連任。

川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)在社群媒體發文，批評拜登密州之行：「只不過是一次廉價的作秀機會，因為發現自己陷入政治困境。」

雖然共和黨內總統初選辯論會下周在密州登場，川普仍決定拒絕參加，不過安排在密州向工會工人發表演說；據了解，2016大選，川普透過譴責國際自由貿易協定，從民主黨手中拿下部分汽車工人鐵票，而且在近來造勢活動，明確表達反對聯邦政府推動電動車的立場。

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