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萬事達卡遭爆：轉售顧客消費數據牟利

編譯陳韻涵／綜合23日電
萬事達卡在持卡人不知情下，把消費者數據出售給第三方。(路透)
萬事達卡在持卡人不知情下，把消費者數據出售給第三方。(路透)

美國公共利益研究組織(PIRG)最新公布報告，指萬事達卡(Mastercard)收集信用卡持卡人的消費習慣並在消費者不知情的情況下，將相關數據資料轉售給美國的第三方企業。

PIRG報告指稱萬事達卡成立一個部門，負責銷售消費者的交易數據，且其收益已成為這家全球支付科技公司的一大營收來源。

PIRG指出，問題是大多數消費者並不知道他們的資料被追蹤和轉售到何種程度，或這類個資銷售是否讓他們陷入身分盜竊和詐騙的風險，更別提「令人毛骨悚然的侵入性」廣告。

PIRG政策分析師克羅斯(R.J. Cross)表示，「萬事達卡銷售數據的資訊不透明，但大多數持卡人肯定不知道信用卡公司如此處理他們的數據。」 

PIRG報告表示，萬事達卡打包出售匿名數據，表示第三方沒有客戶個資，這樣雖然減輕數據變現(data monetization)對消費者形成的風險，但無法阻止企業「根據數據在個人層面與特定對象接觸」，或以惱人廣告轟炸消費者。 

有鑑於此，美國公民自由聯盟(ACLU)、數位民主中心(CDD)等九個消費者倡議機構聯合寫信給萬事達卡執行長孟軻(Michael Miebach)，要求停止銷售消費者數據。

過去十年，美國企業逐漸發現大量的顧客消費習慣數據有利可圖，而從事這類數據交易的美國企業則被稱作資料仲介(data broker)。

資料仲介將收集到的消費者數據賣給第三方行銷人員，後者利用這些情報根據個人的種族、地理位置、年齡、教育或其他人口統計數據製作、投放針對性廣告。

萬事達卡並非唯一販售消費者數據的信用卡公司，美國最大的信用卡發行商Visa也曾銷售持卡人數據，但Visa於2021年關閉該部門業務。

萬事達卡 信用卡 個資

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