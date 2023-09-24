鉅額虧損+訴訟纏身…Rite Aid傳計畫申請破產保護

連鎖藥店來得(Rite Aid)因為面臨巨額營業虧損及多起聯邦訴訟，計畫申請破產保護，並關閉數百家門市。(美聯社)

華爾街日報報導，知名連鎖藥店來得(Rite Aid)因為面臨鉅額營業虧損及多起聯邦訴訟案纏身，計畫申請破產 保護，計畫關閉400至500家分店，成為第一家因為類鴉片藥物訴訟而尋求破產保護的連鎖藥房。

總部位於費城的Rite Aid，累積債務超過33億元，據知情人士透露，Rite Aid已和債權人談判，計畫從全國2100多家分店中，關閉約400至500家分店，可能出售或轉給債權人接手繼續營業。

據報導，部分債權人傾向清算更多分店，但雙方仍在進行談判，尚未確定最終關閉的分店數目。

Rite Aid發言人表示：「有鑑於協商仍在進行，目前尚未做出任何決定，重點在於我們和相關債權人要達成協議，以便來得可以繼續經營。」

據了解，Rite Aid除了鉅額虧損，還因為類鴉片藥物爭議，面臨1000多起聯邦訴訟案，因此計畫透過破產法第11章，申請破產保護，將諸多待決的訴訟以及背負的巨額債務，一次解決。

Rite Aid涉及的多起聯邦類鴉片藥物訴訟案，在俄亥俄州 已經整併為跨區訴訟，但仍被多州法院指控助長類鴉片藥物氾濫，同時司法部 指控Rite Aid違反「不實申報法」(False Claims Act)和「管制物品法」(Controlled Substances Act)，不當提供管制類藥物，對Rite Aid提起民事訴訟。

不過Rite Aid已要求法院駁回司法部訴訟，並否認該公司涉及提供非法類鴉片藥物處方箋的指控。

Rite Aid因為連年虧損，去年已關閉145家分店，以刪減經營成本，但今年第一季仍虧損3億670萬元，預估明年淨虧損進一步擴大為6億5000萬至6億8000萬元。