我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

第二例豬心臟移植 58歲病患「恢復良好」

記者胡玉立／綜合報導
馬里蘭大學醫學院附設醫院日前進行第二例豬心移植人體手術，圖為接受移植的病人福賽特(左)在術後兩天就能坐起來，並和他太太開玩笑。(美聯社)
馬里蘭大學醫學院附設醫院日前進行第二例豬心移植人體手術，圖為接受移植的病人福賽特(左)在術後兩天就能坐起來，並和他太太開玩笑。(美聯社)

位於巴爾的摩的馬里蘭大學醫學中心22日宣布，該院外科醫生20日已將一顆基因改造豬的心臟，移植到患有末期心臟病的58歲男子福賽特(Lawrence Faucette)體內；這是該醫學中心第二次進行同類手術；院方表示，福賽特接受移植後，目前「恢復良好，可以與親人溝通」。

福賽特是一名海軍退伍軍人，也是兩個孩子的父親，因為病情過於嚴重，之前遭所有人類器官捐贈移植計畫拒絕；他在豬心移植手術前表示，「至少現在我有希望，我有機會。我會竭盡全力爭取每一次呼吸。」

馬里蘭大學醫學中心的第一次基因改造豬心臟移植人體手術，接受者是時年57歲的貝內特(David Bennett) ，他雖然在移植後兩個月死亡，但豬心臟功能良好，並沒有出現此手術的最大風險—急性器官排斥的跡象。

福賽特的手術是由移植外科醫生格里菲斯(Bartley Griffith)和莫希丁(Muhammad Mohiuddin)執刀，之前貝內特的移植手術也是由他們進行。貝內特在出現多種併發症後死亡，他的新心臟後來被發現有感染豬的病毒痕跡，引發大眾關注；有人擔心動物器官異種移植可能會將新病原體引入人類。

但院方表示，他們上周使用一種新檢測方法，反覆檢測了用於移植的豬的豬巨細胞病毒(porcine cytomegalovirus)和抗體。貝內特進行移植時，尚無這種方法。

在接受移植之前，福賽特表示，他明白自己如果能夠出院回家，將會是奇蹟；如果他能多活幾個月或一年，那將會是另一個奇蹟；他說，「這個手術確實還處於學習過程的早期階段。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周以「同情使用」(compassionate use)為由，緊急批准該項移植手術，允許對患有危及生命情況的單一患者進行實驗性醫療程序。

異種移植科學近年來在基因編輯和複製技術方面取得巨大進步；儘管這些進展仍處於起步階段，卻為全美逾10萬名罹患末期器官疾病、同時面臨人類捐贈器官嚴重短缺的患者，帶來了希望。

醫學 檢測 心臟病

上一則

烏克蘭飛彈突擊 俄國黑海艦隊總部黑煙四竄

下一則

強化溝通 美中宣布成立經濟領域工作組

延伸閱讀

全球第2例豬心移植成功 拯救58歲退伍美軍 術後狀況佳

全球第2例豬心移植成功 拯救58歲退伍美軍 術後狀況佳
「小時代」最帥男主角動三次手術 33歲「整頭白髮」嚇壞網友

「小時代」最帥男主角動三次手術 33歲「整頭白髮」嚇壞網友
37歲華男心臟病發驟逝 獨留8歲稚兒 鄉親發動募款

37歲華男心臟病發驟逝 獨留8歲稚兒 鄉親發動募款
難治鼻竇炎 3D導航微創手術有效除病灶

難治鼻竇炎 3D導航微創手術有效除病灶

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
當年「白曉燕案」時，侯友宜進入南非武官卓懋祺家，帶出來的小嬰兒小查克(Zach)，如今已經26歲，正住在洛杉磯，今晚特地到舊金山僑宴現場見救命恩人。（記者侯俐安／攝影）

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

2023-09-20 23:41

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣