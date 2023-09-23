第二例豬心臟移植 58歲病患「恢復良好」

馬里蘭大學醫學院附設醫院日前進行第二例豬心移植人體手術，圖為接受移植的病人福賽特(左)在術後兩天就能坐起來，並和他太太開玩笑。(美聯社)

位於巴爾的摩的馬里蘭大學醫學 中心22日宣布，該院外科醫生20日已將一顆基因改造豬的心臟，移植到患有末期心臟病 的58歲男子福賽特(Lawrence Faucette)體內；這是該醫學中心第二次進行同類手術；院方表示，福賽特接受移植後，目前「恢復良好，可以與親人溝通」。

福賽特是一名海軍退伍軍人，也是兩個孩子的父親，因為病情過於嚴重，之前遭所有人類器官捐贈移植計畫拒絕；他在豬心移植手術前表示，「至少現在我有希望，我有機會。我會竭盡全力爭取每一次呼吸。」

馬里蘭大學醫學中心的第一次基因改造豬心臟移植人體手術，接受者是時年57歲的貝內特(David Bennett) ，他雖然在移植後兩個月死亡，但豬心臟功能良好，並沒有出現此手術的最大風險—急性器官排斥的跡象。

福賽特的手術是由移植外科醫生格里菲斯(Bartley Griffith)和莫希丁(Muhammad Mohiuddin)執刀，之前貝內特的移植手術也是由他們進行。貝內特在出現多種併發症後死亡，他的新心臟後來被發現有感染豬的病毒痕跡，引發大眾關注；有人擔心動物器官異種移植可能會將新病原體引入人類。

但院方表示，他們上周使用一種新檢測 方法，反覆檢測了用於移植的豬的豬巨細胞病毒(porcine cytomegalovirus)和抗體。貝內特進行移植時，尚無這種方法。

在接受移植之前，福賽特表示，他明白自己如果能夠出院回家，將會是奇蹟；如果他能多活幾個月或一年，那將會是另一個奇蹟；他說，「這個手術確實還處於學習過程的早期階段。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周以「同情使用」(compassionate use)為由，緊急批准該項移植手術，允許對患有危及生命情況的單一患者進行實驗性醫療程序。

異種移植科學近年來在基因編輯和複製技術方面取得巨大進步；儘管這些進展仍處於起步階段，卻為全美逾10萬名罹患末期器官疾病、同時面臨人類捐贈器官嚴重短缺的患者，帶來了希望。