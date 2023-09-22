彭博：我死後 「慈善基金會」將繼承價值數十億美元公司

億萬富豪彭博宣示，在他離世後，彭博慈善基金會將繼承價值數十億美元的企業。(路透)

在運用自身的財富力圖阻撓興建更多石化工廠的同時，億萬富豪彭博(Michael R. Bloomberg)也勾勒未來彭博企業( Bloomberg L.P. )將何去何從；這位前紐約市長宣示在他死後，彭博慈善基金會(Bloomberg Philanthropies)將繼承價值數十億美元的企業，最終予以出售。

彭博21日在紐約時報 於曼哈頓舉辦的氣候峰會上表示，81歲的他到了該安排接班計畫的時候。

彭博說他幾乎把公司所有獲利都捐給基金會，該基金會去年捐出17億元，今年將再增加；將來他過世後，基金會將繼承公司，基於稅法，須在頭五年內出售。

彭博持有公司88%股份，該公司2022年營收超過120億美元，他目前並無計畫在近期內出售這家以他為名的公司，希望能再繼續工作至少三、五年。

最近，彭博立場堅定，阻擋生產化肥、塑膠和包裝的新石化工廠興建， 他表示選擇為因應氣候變遷 奮戰。

彭博說，未來10到15年不可能不用石油 ，也不會唱高調說有燃油車的人再也不要開車並開始走路，因應氣候變遷必須務實。

環保署(Environmental Protection Agency)前署長吉娜·麥卡錫(Gina McCarthy)說，鎖定石化工廠可直接帶來改變；她認為，彭博贊助支持的運動有效果，主要是因為將整個議題拉到人類的層面。

青年倡議團體Hip Hop Caucus總裁兼執行長耶爾伍德(Lennox Yearwood Jr.)是彭博慈善基金會「超越石化」(Beyond Petrochemicals)宣導活動的資深顧問，他表示，鎖定石化工廠的努力，將會使得有色人種為主的社區所遭受之傷害得到控制。

耶爾伍德牧師說，有些孩子因氣喘和肺氣腫而瀕臨死亡，我們有解決方案；部分國人嚷嚷著可將化工廠設在某些社區，等於宣判當地居民死刑，這種提案令人作嘔。