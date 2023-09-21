我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

駐日大使屢批習 怕傷美中關係…白宮官員要伊曼紐住嘴

編譯徐薏茹／綜合20日電
美國駐日本大使伊曼紐。(Getty Images)
美國駐日本大使伊曼紐。(Getty Images)

美國駐日本大使伊曼紐(Rahm Emanuel)日前在社群平台連連重砲批評中國國家主席習近平，引起關注；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登的幕僚已要求伊曼紐停止發布批評習近平的貼文；白宮國家安全會議(National Security Council)官員近期告知伊曼紐團隊，伊曼紐的言論可能破壞當局修補與中國緊張關係的努力，甚至影響今年秋天的拜習會晤。

過去兩周伊曼紐使用＃北京政府之謎(#MysteryInBeijingBuilding)標籤直接批評習近平，並諷刺猜測中國高官頻頻失蹤的問題。

一名來自白宮的匿名消息人士指出，伊曼紐的貼文與白宮釋出的訊息不一致。

拜登19日在聯合國大會演說談到美中關係時表示：「我們尋求負責任地管理與我國之間的競爭，使其不演變為衝突。」

這與伊曼紐近來的論調截然不同，匿名消息人士透露，中國對伊曼紐的貼文感到憤怒。

知情人士透露，一些美國政府官員對伊曼紐的發言感到不安，但其中一名官員表示伊曼紐的觀點更像是表達惱怒，稱伊曼紐仍然是團隊的重要一員。

另一名官員則表示，伊曼紐發表這些言論毫無意義，無助於促進美國對中國或亞太地區的戰略目標，「這與我們在該區域的行動相抵觸」，他解釋，美國了解必須與中國維持某種關係，尤其是經濟關係，而與伊曼紐貼文類似的言論並不會促使美國往目標邁進。

一名前拜登政府官員稱伊曼紐對中國發出的訊息，與拜登政府試圖在北京達成的目標完全背道而馳，「他們試圖平息局勢，卻讓駐日大使攻擊中國?這很愚蠢。」

拜登政府也對中國日益增長的侵略意圖感到擔憂，尤其是可能進犯台灣的意圖，自從2月國防部擊落飛越美國上空的中國高空偵測氣球以來，美中關係降到冰點，白宮一直試圖與中國交流以保持更穩定的關係。

 致力修復美中關係的官員擔憂，公開抨擊嘲諷習近平可能開兩國關係倒車。

拜登 白宮 習近平

上一則

26年前白曉燕案侯友宜抱出的南非武官之子 2人舊金山相見

下一則

拜登訪紐約出席聯大 市長嗆：去看庇護所 負擔多少難題

延伸閱讀

入秋防疫 最新居家檢測組可驗變種 9/25起可免費預訂

入秋防疫 最新居家檢測組可驗變種 9/25起可免費預訂
快看世界／尋求連任 拜登太老了嗎？同齡選民這麼說

快看世界／尋求連任 拜登太老了嗎？同齡選民這麼說
拜登聯大最後一日 紐約市長喊話「去參觀庇護所」

拜登聯大最後一日 紐約市長喊話「去參觀庇護所」
內唐亞胡推司改惹議未受邀訪白宮 在紐約晤拜登

內唐亞胡推司改惹議未受邀訪白宮 在紐約晤拜登

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解