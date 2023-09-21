駐日大使屢批習 怕傷美中關係…白宮官員要伊曼紐住嘴

美國駐日本大使伊曼紐。(Getty Images)

美國駐日本大使伊曼紐(Rahm Emanuel)日前在社群平台連連重砲批評中國國家主席習近平 ，引起關注；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登 的幕僚已要求伊曼紐停止發布批評習近平的貼文；白宮 國家安全會議(National Security Council)官員近期告知伊曼紐團隊，伊曼紐的言論可能破壞當局修補與中國緊張關係的努力，甚至影響今年秋天的拜習會晤。

過去兩周伊曼紐使用＃北京政府之謎(#MysteryInBeijingBuilding)標籤直接批評習近平，並諷刺猜測中國高官頻頻失蹤的問題。

一名來自白宮的匿名消息人士指出，伊曼紐的貼文與白宮釋出的訊息不一致。

拜登19日在聯合國大會演說談到美中關係時表示：「我們尋求負責任地管理與我國之間的競爭，使其不演變為衝突。」

這與伊曼紐近來的論調截然不同，匿名消息人士透露，中國對伊曼紐的貼文感到憤怒。

知情人士透露，一些美國政府官員對伊曼紐的發言感到不安，但其中一名官員表示伊曼紐的觀點更像是表達惱怒，稱伊曼紐仍然是團隊的重要一員。

另一名官員則表示，伊曼紐發表這些言論毫無意義，無助於促進美國對中國或亞太地區的戰略目標，「這與我們在該區域的行動相抵觸」，他解釋，美國了解必須與中國維持某種關係，尤其是經濟關係，而與伊曼紐貼文類似的言論並不會促使美國往目標邁進。

一名前拜登政府官員稱伊曼紐對中國發出的訊息，與拜登政府試圖在北京達成的目標完全背道而馳，「他們試圖平息局勢，卻讓駐日大使攻擊中國?這很愚蠢。」

拜登政府也對中國日益增長的侵略意圖感到擔憂，尤其是可能進犯台灣的意圖，自從2月國防部擊落飛越美國上空的中國高空偵測氣球以來，美中關係降到冰點，白宮一直試圖與中國交流以保持更穩定的關係。

致力修復美中關係的官員擔憂，公開抨擊嘲諷習近平可能開兩國關係倒車。