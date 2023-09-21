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拜登訪紐約出席聯大 市長嗆：去看庇護所 負擔多少難題

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯20日喊話拜登總統，希望他的紐約之行別只待在聯合國大會，也去無證客庇護所看看。(紐約市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯20日喊話拜登總統，希望他的紐約之行別只待在聯合國大會，也去無證客庇護所看看。(紐約市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)20日喊話拜登總統，希望他此次紐約之行別只待在聯合國大會，也去無證客庇護所，親眼看看紐約市幫聯邦負擔了多少難題；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)同日則稱自己與拜登會面五分鐘談論此事，她的辦公室當晚宣布，聯邦政府已經批准，優先向委內瑞拉籍無證客提供臨時保護身分(Temporary Protected Status)，進而可以申請工作許可。

拜登17日夜間抵達紐約市，為出席聯合國大會停留到20日，未安排接見亞當斯的行程。亞當斯19日被媒體問及此事時，痛批拜登太過高傲，不肯見他；他20日再度喊話，要拜登趁在紐約的最後一天，抽空看看無證客的真實情況。

「拜登還有機會到羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)視察，就像幾天前西語裔國會代表團(Hispanic Congressional delegation)所做的那樣。」亞當斯說，「我相信他實地看完後，會對紐約市府的所作所為深表欽佩」。

拜登總統19日在聯合國大會上演講。(美聯社)
拜登總統19日在聯合國大會上演講。(美聯社)

羅斯福酒店本為曼哈頓中城的四星級酒店，但自去年迄今，超過12萬5000名無證客到紐約尋求庇護後，該酒店被徵用為庇護所。由於空間有限，羅斯福酒店早已人滿為患，沒有居住名額的無證客便在酒店外打地鋪，以致常有數十名無證客沿街睡覺。

亞當斯在數月以來，多次要求拜登為紐約市提供援助，但兩人自今年初便未通過話。「不是我在迴避與總統面對面的討論。」亞當斯表示，他是紐約客，遇事勇往直前、絕不逃避，可能正是這種直率的交流模式，成了拜登不願意和他見面的原因。

「人們知道我說話率直，這也是紐約客的個性，我帶著這種性格烙印四處奔波，不會翻遍辭典去學習政客式的表達方式。」亞當斯說，他沒辦法以政客的修辭去委婉地表達「你們正在傷害我們，你們要毀了紐約市」。

為遏止無證客暴增的趨勢，市府正考慮給單身無證移民設置30天的庇護所居留限制；有家庭者則設限為60天，不再是此前的「無限居住」。

紐約州長霍楚稱自己與拜登會面五分鐘談論無證客問題，但婉拒絕透露聯邦是否承諾援助紐...
紐約州長霍楚稱自己與拜登會面五分鐘談論無證客問題，但婉拒絕透露聯邦是否承諾援助紐約。(紐約州長辦公室提供)

州長霍楚20日表示，她於19日晚與拜登有一次臨時性會談，全長五分鐘，內容針對紐約的無證客問題。州長發言人斯莫(Avi Small)說，「他們在大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)會面，會議簡短卻頗有成效」。

聯邦參議員陸天娜和霍楚20日晚發表聲明，稱聯邦政府已經批准，優先向委內瑞拉籍無證客提供臨時保護身分進而可以申請工作許可；霍楚表示，紐約州已經做好準備立即啟動對委內瑞拉籍無證客的工作許可審批，確保無證客找到工作、自食其力。

拜登總統19日在聯合國大會上演講。(美聯社)
拜登總統19日在聯合國大會上演講。(美聯社)

無證客 拜登 亞當斯

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