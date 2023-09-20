我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

二手店真能淘寶 她4元買到插畫家懷斯畫作 19.1萬拍出

記者胡玉立／綜合報導
懷斯繪製的插畫「拉蒙娜」。(取自拍賣行Bonhams Skinner網站)
懷斯繪製的插畫「拉蒙娜」。(取自拍賣行Bonhams Skinner網站)

在二手店淘寶，原來並非「癡人說夢」。新罕布夏州曼徹斯特一名婦女2017年從當地一家堆滿雜物的Savers舊貨店裡，買回一幅標價四元的連框畫作。這幅畫後來被證實是20世紀美國最傑出插畫家之一、懷斯(Newell Convers Wyeth)所繪的正宗油畫；19日的一場拍賣會上，該畫作最終以19萬1000元售出。

邦瀚斯斯金納(Bonhams Skinner)拍賣行表示，這幅25吋長、17吋寬的油畫，是出版商利特爾布朗公司(Little, Brown and Co)1930年代晚期邀請懷斯為作家海倫‧傑克森(Helen Hunt Jackson)1939年小說「拉蒙娜」(Ramona)繪製的四幅插圖之一；該幅流落到二手店的插圖也被稱為「拉蒙娜」，描繪出年輕女子和養母之間的緊張關係。懷斯以生動色彩再現「金銀島」(Treasure Island)、「羅賓漢」(Robin Hood)和「魯賓遜漂流記」(Robinson Crusoe)等經典故事聞名，這幅畫同樣巧妙運用了色彩和光影。

紐約時報採訪「挖到寶」的婦人，對方要求匿名並回憶了整起事件經過說，2017年她在Savers看到這幅畫，隨手放入購物車帶回家。她曾把畫掛在臥室，後來扔進壁櫥；今年5月注意到畫的背面有簽名標誌，決定上臉書(Facebook)貼圖詢問它有無價值。

該貼文被藝術品收藏家蘿倫‧路易斯(Lauren Lewis)看到後，伸出援手。買主夫婦用毯子包住畫，開車去巴士站與路易斯會面。路易斯拿著放大鏡，興奮不已地證實它是懷斯真品畫作，並驚訝地表示：「這一切的發生，偶然得很可愛」。

談到「有眼不識泰山」，Savers經理埃德森(Shaun Edson)表示，「我們不是繪畫鑑賞家，只能盡最大努力評估所有捐贈並做出適當估價。」但他補充道：「2017年我不在公司；顯然我們錯失了良機。」

拍賣 新罕布夏州 紐約時報

上一則

密利：中氣球沒偵察功能 華府高估解放軍、沒能力攻台

下一則

馬斯克「神經連結」腦植晶片人體試驗獲准 預估6年完成

延伸閱讀

挖到寶…二手店4美元淘到懷斯畫作 19.1萬拍賣成交

挖到寶…二手店4美元淘到懷斯畫作 19.1萬拍賣成交
德國12歲少女被2名女同學施暴殺害 兇手太年幼不罰結案

德國12歲少女被2名女同學施暴殺害 兇手太年幼不罰結案
解放軍分析師路易斯：中國內部壓力不會轉為侵台

解放軍分析師路易斯：中國內部壓力不會轉為侵台
場邊人語／轉戰雙城 守護不成

場邊人語／轉戰雙城 守護不成

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

2023-09-17 02:30

超人氣

更多 >
秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍

秋分轉運好時機 3生肖財運爆棚 未來一周逢獎必中、收入翻倍
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？