全美2176郡罹病地圖 女性乳癌死亡率與肥胖、抽菸相關

愈多女性檢查及早發現罹癌並接受治療，死亡率就愈低。圖為一名女子正在做乳房X光檢查。(路透)

美國醫學會雜誌網絡開放期刊(JAMA Network Open)公布全美第一張各州不同郡女性罹患乳癌死亡率差異的地圖，凸顯人口分布、居住環境、生活方式與健康照護差異對乳癌患者的影響。

維吉尼亞州 喬治梅森大學(George Mason University)與馬里蘭大學(University of Maryland)的研究人員，利用聯邦數據分析全美2176個郡的乳癌死亡人數，標出存活率差異，並指乳癌死亡率與肥胖 及抽菸習慣相關。

同一個州不同地區的乳癌死亡率可能天差地遠，以阿拉巴馬州 為例，拉瑪郡(Lamar County)每33名女性就有一人死於乳癌，鄰近的卡曼市(Cullman City)則每九名女性有一人死於乳癌。

研究人員表示，「分析結果顯示全美乳癌死亡率可能與確診者居住的環境有關，更全面且因地制宜的干預措施，可望打造較健康的社區」；阿拉巴馬州的例子顯示，即使在同一州的政策下，不同區域的措施對乳癌患者也有不同影響。

若依全美來看，北部州經年齡調整的各郡死亡率差異較大；除阿拉巴馬州外，北卡羅來納州珀森郡(Person County)的乳癌死亡率為每10萬名女性有九人到17人不等，但在隔壁的卡斯韋爾郡(Caswell)則為每10萬名女性25人到33人。

研究人員發現，肥胖與乳癌死亡率高度相關，尤其是在東南部「聖經帶州」(Bible Belt states)的郡，東南部州郡的乳癌死亡率比太平洋西北部的乳癌死亡率高。

肥胖與乳癌死亡率高度相關，抽菸則略有影響，全美不到17%郡的乳癌患者抽菸。

各郡患者能否取得營養、健康的食物，影響逾80%郡的乳癌死亡風險，相關醫療服務包括乳房X光攝影片等預防性檢驗，愈多女性檢查及早發現罹癌並接受治療，死亡率就愈低。