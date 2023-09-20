天普大學代理女校長 活動中突不適…送醫去世

天普大學代理校長喬安‧埃普斯19日在參加學校活動時，突然身體不適，在緊急送醫後去世。圖為她今年5月在畢業典禮上致詞。(美聯社)

天普 大學(Temple University)代理校長喬安‧埃普斯(JoAnne A. Epps)19日在參加學校非裔 收藏館館長布洛克森(Charles L. Blockson)追悼會時，突然身體不適，在緊急送醫後去世。

費城 詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，埃普斯原定要在追悼會上致詞，但在活動開始沒多久，就癱倒在椅子上，並在主持人詢問現場是否有醫師後，由一名身穿制服的警官抱離現場。

天普大學表示，現年72歲的埃普斯隨即被送往天普大學醫院(Temple University Hospital)，並在下午3時15分左右宣告不治。

天普大學營運長凱澤 (Ken Kaiser)在埃普斯倒下送醫後，婉拒對外猜測埃普斯的健康狀況，並在她去世後表示，她的死「對所有人來說都是一記重擊」；「我們不知道埃普斯有任何健康問題，」凱澤在記者會上表示。

凱澤告訴美聯社，他認識埃普斯已有30年；他說：「喬安很有活力並富有同情心，真正的關心他人；她有一種奇妙的方式能將大家團結在一起，讓大家對艱難的任務感到興奮，讓事情變得有趣。」

天普大學教務長曼德爾(Gregory N. Mandel)在形容艾普斯時，更是忍不住哽咽，「我們都很難過且說不出話，你只要認識她，就會跟她成為朋友，」曼德爾在記者會上說。

埃普斯原為天普大學法學院院長暨教務長，在自2021年7月就任天普大學校長且是該校首位非裔校長的溫加德(Jason Wingard)於3月辭職後，於4月被任命代理校長。

凱澤指出，埃普斯40年前開始在天普大學書店工作，並致力於提高學校入學率和改善學校安全；埃普斯獲任命後曾表示，她相信自已會被選中接任該職，部分是因為她有「平息事情的能力」。